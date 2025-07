Polestar hat eine Absichtserklärung mit Volvo Cars unterzeichnet, wonach der Polestar 7 in Kosice in der Slowakei produziert werden soll. Die Markteinführung des Kompakt-SUV ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Dass Polestar den Polestar 7 in Europa bauen will, hatte die schwedisch-chinesiche Geely-Marke schon in diesem Januar angekündigt - ohne aber Details oder ein konkretes Werk zu nennen. Schließlich hat Polestar, einst als Joint Venture von Volvo ...

