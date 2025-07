© Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

Das Beschäftigungswachstum fiel im Juni besser aus als erwartet, wie das Bureau of Labor Statistics am Donnerstag mitteilte. Wie reagiert der Markt auf diese Überraschung?Die US-Wirtschaft hat im Juni 147.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und lag damit über der Schätzung von 110.000, wie das Bureau of Labor Statistics am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent, während ein leichter Anstieg auf 4,3 Prozent prognostiziert worden war. Jobzuwächse kamen vor allem aus dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung, während die Regierung weiterhin Stellen abbaut. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat …