Die in der Schweiz regulierte AMINA Bank erweitert ihr Stablecoin-Angebot und bietet ab sofort die Verwahrung und den Handel von RLUSD an

AMINA Bank AG ("AMINA Bank"), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, ist heute die weltweit erste Bank, die Ripple USD (RLUSD) direkt unterstützt, eine Stablecoin mit einem Wert von 1:1 gegenüber dem US-Dollar, die Stabilität, Effizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereint. Zum Start werden Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für AMINA-Kunden mit RLUSD verfügbar sein, wodurch eine Grundlage für die Erweiterung der Dienstleistungen in den kommenden Monaten geschaffen wird.

AMINA and Ripple join forces.

Myles Harrison, Chief Product Officer der AMINA Bank, sagte: "Bei der AMINA Bank sind wir bestrebt, innovative Produkte zu integrieren, damit unsere Kunden digitale Vermögenswerte in ihren täglichen Aktivitäten optimal nutzen können. Wir sind stolz darauf, die erste Bank zu sein, die RLUSD unterstützt und unseren Kunden Zugang zu einem der am meisten erwarteten digitalen Vermögenswerte auf dem Markt bietet. Das Engagement von Ripple für Transparenz und Compliance macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns, während wir unsere Mission zur Erweiterung unserer institutionellen Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte fortsetzen."

Mit einer Marktkapitalisierung von über 440 Millionen US-Dollar im Juni 2025 gewinnt RLUSD als konformer und vertrauenswürdiger Vermögenswert für Institutionen, die ein Engagement in Stablecoins suchen, zunehmend an Bedeutung. Als FINMA-reguliertes Institut ermöglicht AMINA seinen Kunden aus dem Kreis professioneller Anleger, Institutionen und Unternehmen den Zugang zum Stablecoin-Ökosystem von Ripple mit der Sicherheit und Governance, die Kunden von einem traditionellen Bankpartner erwarten.

Das RLUSD-Angebot der AMINA Bank kommt in einer Zeit, in der die Nachfrage nach regulierten Stablecoins stark steigt. Mit der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle Anleger und der steigenden Nachfrage nach regulierten Lösungen hat sich AMINA als wichtiger Infrastrukturanbieter an einem entscheidenden Wendepunkt der Kryptowährungsbranche etabliert. Als weltweit erste Bank, die ihren Kunden Zugang zu RLUSD bietet, versorgt die AMINA Bank ihren vielfältigen Kundenstamm aus Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen weiterhin mit den neuesten Trends der digitalen Wirtschaft.

Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen möglicherweise nicht für alle Kunden verfügbar.

Über AMINA Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier im Bereich Krypto-Banking. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets ("ADGM") Zweigstelle Zweigstelle von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde ("FSRA") der ADGM die Finanzdienstleistungsgenehmigung für die Beratung zu Investitionen oder Krediten, die Vermittlung von Investitionen, die Vermittlung von Krediten und die Verwahrung für professionelle Kunden gemäß der Geschäftsordnung ("COBS") zu. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission ("SFC") die Lizenzen Typ 1 (Wertpapierhandel), Typ 4 (Wertpapierberatung) und Typ 9 (Vermögensverwaltung).

CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der 50 führenden Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie "Digital Assets Solution, Fund Manager". Zuletzt wurde AMINA bei den Hedgeweek® Global Digital Assets Awards 2025 als "Institutional Digital Asset Innovation of the Year" ausgezeichnet.

Weitere Informationen über AMINA finden Sie unter www.aminagroup.com.

Über Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (RLUSD) ist die auf US-Dollar lautende Stablecoin von Ripple, die einen konstanten Wert von einem US-Dollar aufrechterhalten soll. RLUSD wird nativ auf den Blockchains XRP Ledger und Ethereum ausgegeben und ist vollständig durch eine getrennte Reserve aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten gedeckt, die im Verhältnis 1:1 in US-Dollar einlösbar sind. RLUSD ermöglicht sichere Zahlungen in Echtzeit, die den Vorschriften entsprechen, sowie einfache On- und Off-Ramps von Fiat-Währungen zu Stablecoins für Börsen, Fintechs, Krypto-Onramps und mehr.

Standard Custody, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ripple Labs und Emittentin von RLUSD, ist von der NYDFS als Zweckgesellschaft zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt sie muss zu 100 durch hochliquide, kurzfristige und transparente Reserven gedeckt sein. Standard Custody hält sich an hohe Sicherheits- und Soliditätsstandards, einschließlich der Kundenschutz- und Reserveanforderungen der NYDFS sowie Rücknahmen mit strengen SLAs.

