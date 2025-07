Zum Auftakt seines 10-jährigen Jubiläums veranstaltete Geekvape am 21. und 22. Juni 2025 die G-Tour Nürburgring 2025 in Kooperation mit dem Porsche-Rennteam. Die hochkarätige Veranstaltung stand ganz im Zeichen von Leistung und Innovation. Auf dem legendären Nürburgring in Deutschland empfing Geekvape internationale Partner zu einem exklusiven Erlebnis, das Rennsportkultur und modernste Vaping-Technologie miteinander vereinte.

Im Zentrum der Veranstaltung stand das renommierte Scherer PHX GT Team, das dieselben Werte verkörpert, für die auch Geekvape steht: Präzision, Leistung und der unermüdliche Anspruch auf Exzellenz. Neben dem mitreißenden Geschehen an der Rennstrecke präsentierte Geekvape seine neuen Flaggschiff-Produkte: den Legend 5, dessen Design vom Motorsport inspiriert ist und der mit Blick auf Sicherheit und Performance entwickelt wurde, sowie den Wenax Q2, der stilvolles Premium-Design mit alltagstauglicher Funktionalität vereint.

Im Rahmen der G-Tour Nürburgring ermöglichte Geekvape seinen internationalen Partnern zudem einen exklusiven Besuch im Nürburgring Erlebnis-Welt Automobilmuseum eine faszinierende Reise in die Welt der Automobilkultur. Die Führung bot eine seltene Gelegenheit, legendäre Fahrzeuge aus nächster Nähe zu entdecken jedes einzelne ein Meilenstein der Rennsportgeschichte und Ingenieurskunst. Von der Entwicklung ikonischer Rennwagen bis hin zum bleibenden Erbe bedeutender Automobilmarken erzählte jedes Exponat eine Geschichte von Innovation, Durchhaltevermögen und Spitzenleistung.

Was das Erlebnis wirklich außergewöhnlich machte, war der direkte Austausch mit Weltklasse-Fahrern und renommierten Rennteams. Den Partnern bot sich eine seltene Gelegenheit, tiefgehende Einblicke in Denkweisen, Strategien und Technologien des professionellen Motorsports zu gewinnen eine kraftvolle Verbindung aus Tempo und Leidenschaft, bei der Tradition auf Pferdestärken traf und der Geist des Rennsports lebendig wurde.

Mit Blick in die Zukunft hat sich die G-Tour zu einem repräsentativen Symbol für die Markenstärke von Geekvape in der Industrie entwickelt. Seit ihrer Einführung überzeugt die Initiative kontinuierlich durch einzigartige, immersive Erlebnisse. Im Jahr 2024 sorgte die G-Tour mit der feierlichen Eröffnung des Vaping-Museums in China für großes Aufsehen ein Meilenstein, der Technologie, Kultur und Design eindrucksvoll vereinte. Im Jahr 2025 erreichte die G-Tour mit dem Event am Nürburgring einen neuen Höhepunkt und brachte internationale Partner an einem der prestigeträchtigsten Orte des Motorsports zusammen.

Jede Station der G-Tour bietet eine einzigartige Reise und verändert nachhaltig, wie die Marke mit ihrem globalen Publikum in Verbindung tritt.

Mit dem Eintritt in das nächste Jahrzehnt bleibt Geekvape seinem Anspruch verpflichtet, Innovationen voranzutreiben, die Markenpräsenz weltweit auszubauen und leistungsstarke Produkte sowie außergewöhnliche Erlebnisse zu liefern. Ob auf der Rennstrecke oder im Alltag der unermüdliche Anspruch auf Exzellenz und kompromisslose Performance prägt weiterhin die Identität der Marke.

Auf das nächste Jahrzehnt schneller, intelligenter und stärker denn je.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250702307623/de/

Contacts:

Hillary Jiang, hillary.jiang@geekvape.com