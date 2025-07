München (ots) -In einer Zeit, in der der öffentliche Diskurs immer polarisierter und konfliktreicher wird, lädt der Münchner Veranstalter JOINT ADVENTURES in Kooperation mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München erneut zur TANZWERKSTATT EUROPA ein - einer Begegnungsstätte für all diejenigen, die über den zeitgenössischen Tanz und die Performance-Kunst einen künstlerisch-kreativen Austausch suchen und sich mit Fragen ihres Lebens und des gesellschaftlichen Miteinanders beschäftigen wollen. Seit 1991 bringt das 11-tägige Event professionelle Tanzschaffende, Amateur-Tänzer:innen und Tanzfans aus aller Welt in der Landeshauptstadt zusammen. Sieben aktuelle Tanzproduktionen, die OPEN STAGE für vielversprechende Nachwuchs-Choreograf:innen, Workshops für alle Levels und spannende Diskursveranstaltungen verwandeln München von 5. bis 15. August in einen Hotspot für zeitgenössischen Tanz.PerformancesZur Eröffnung der TANZWERKSTATT EUROPA in der Muffathalle zeigt JOINT ADVENTURES "VOID" (5.+6. August) - eine der mitreißendsten Arbeiten, die Wim Vandekeybus mit seiner Company Ultima Vez in den letzten Jahren auf die Bühne gebracht hat. Der belgische Choreograf, der seit den späten 1980er Jahren als eine der radikalsten Stimmen des zeitgenössischen Tanzes gilt, beschäftigt sich hier mit den Außenseitern unserer Gesellschaft. Seine physisch intensive, spannungsgeladene Choreografie zu Jazz-Fragmenten und sphärischem Sounddesign lädt dazu ein, in das komplexe Innenleben dieser Figuren einzutauchen.Dem Publikum der TANZWERKSTATT EUROPA ist der schwedische Choreograf Jefta van Dinther kein Unbekannter. Nach seiner erfolgreichen Performance beim internationalen DANCE Festival München im Mai 2025 ist er mit einer aktuellen Bühnenproduktion zurück. "REMACHINE" (8.+9. August) erforscht das fragile Zusammenspiel des Menschen mit seiner hyper-mechanisierten Umgebung und lässt die Zuschauer:innen in eine Meditation über Disziplin, Rastlosigkeit und die Macht des Geistes über den Körper eintauchen. Gemeinsam mit der Komponistin Anna von Hausswolff, die den monumentalen Klang der Kirchenorgel mit modernen, düsteren Soundexperimenten verbindet, erschafft van Dinther ein fesselndes Bühnenerlebnis.Auch der inzwischen international gefragte Münchner Choreograf Moritz Ostruschnjak gehört zu langjährigen Wegbegleitern von JOINT ADVENTURES. In "NON + ULTRAS" (13.+14. August) spürt er den Verbindungen von fanatischem Fantum und politischen Protestformen nach. Mit den Arbeitsprinzipien Pick & Mix, Cut & Paste erzeugt er einen Strudel von Bedeutungsebenen aus Tanz, Video und Musik. Dazwischen scheint eine Gesellschaft auf, die sich der Macht der Bilder ergibt und in Polarisierung zerfällt.Das Künstler:innenduo Aurora Bauzà & Pere Jou widmet sich in seinen Arbeiten der Erforschung der menschlichen Stimme. In "A BEGINNING #16161D" (7. August) fordern sie unsere Wahrnehmung auf ungewohnte Weise heraus, wenn die Stimmen der Performer:innen sichtbar werden, aber ihre Körper größtenteils im Verborgenen bleiben. Eine poetische Erzählung über Individuum und Kollektiv, Bewegung und Stimme, Dunkelheit und Licht.Ian Kaler denkt in "And for the time being" (12. August) über Wachstum, künstlerische Praxen, Kontexte und Freund:innenschaft nach. Kaler wählte ein Pferd als Szenenpartner und fiktives Alter Ego, das auch in der traumähnlichen, autobiografisch-fiktionalen Video-Installation "SENTIENT BEINGS" (https://www.jointadventures.net/tanzwerkstatt-europa/performances/sentient-beings-ian-kaler) wieder auftaucht. Diese kann das Publikum vor und nach der Tanz-Performance bei freiem Eintritt besuchen.Magdalena Reiters "Quartet" (https://www.jointadventures.net/tanzwerkstatt-europa/performances/magdalena-reiter) (11. August) ist eine poetische Choreografie über die sichtbaren und unsichtbaren Architekturen menschlicher Beziehungen. Zwei Live-Kameras lassen die Performance zu einem kinematografischen Erlebnis werden - sie dokumentieren das Bühnengeschehen nicht nur, sondern vergrößern, heben hervor, verzerren und fangen das ein, was den Blicken der Zuschauer:innen sonst verborgen bleiben würde.Mit Hannah Schillinger bringt nun erstmals eine ehemalige Teilnehmerin der OPEN STAGE ein abendfüllendes Stück bei der TANZWERKSTATT EUROPA zur Uraufführung. "field work" (6.+7. August) erkundet die Verbindungen zwischen landwirtschaftlicher Arbeit und performativer Praxis. Mit einem queer-feministischen Blick auf alpenländische Kultur und Folklore bricht die Choreografin mit traditionellen Bildern, hinterfragt Rollenklischees und lädt dazu ein, kulturelles Erbe neu zu denken.Auch die beliebte OPEN STAGE (10. August) im Schwere Reiter steht wieder auf dem Programm. Sie bietet dem Publikum die Gelegenheit, neben bereits etablierten Künstler:innen vielversprechende internationale Newcomer:innen zu entdecken. Bei der Final Lecture (15. August) geben die Workshop-Teilnehmer:innen gemeinsam mit ihren Dozent:innen lebendige Einblicke in die kreative Arbeit der zurückliegenden 11 Tage. Alle sind herzlich zum Zuschauen bei freiem Eintritt und Mitfeiern bis spät in die Nacht eingeladen, wenn die TANZWERKSTATT EUROPA mit einem Live-DJ-Set im Muffatcafé zu Ende geht.Physical Introductions, Vorträge & GesprächeZu zwei Produktionen, Wim Vandekeybus' "VOID" (6. August) und Jefta van Dinthers "REMACHINE" (8. August), bietet JOINT ADVENTURES Einführungen der anderen Art an. In den kostenlosen Physical Introductions mit der Münchner Performerin und Choreografin Judith Hummel können sich neugierige Besucher:innen über Bewegung mit den Tanzperformances vertraut machen.Die diesjährige Vortrags- und Gesprächsreihe steht unter dem Titel "Wir sind der Staat!". Im Kontext der Performances eröffnen Soziolog:innen, Politikwissenschaftler:innen, Tanz- und Performance-Theoretiker:innen sowie Künstler:innen ihre Perspektiven auf gesellschaftliches Miteinander und laden dazu ein, mit ihnen über das Zusammenleben und neue Zukunftsentwürfe nachzudenken. Programm und Termine werden in Kürze bekanntgegeben.WorkshopsBei den Workshops der TANZWERKSTATT EUROPA (https://www.jointadventures.net/tanzwerkstatt-europa/workshops) können Profis und Amateur-Tänzer:innen unabhängig von ihrem individuellen Erfahrungshintergrund, Alter und körperlichen Voraussetzungen in die Vielfalt des zeitgenössischen Tanzes eintauchen. International renommierte Dozent:innen vermitteln aktuelle Techniken und choreografische Stile, ermöglichen es den Teilnehmer:innen ihre tänzerischen Fähigkeiten auszubauen, intensiv in eine bestimmte choreografische Praxis einzutauchen oder durch somatische Klassen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu stärken.In diesem Jahr unterrichten: Dhélé Agbetou, Alex Baczynski-Jenkins, Roee Be'er, Daniel Conant, Monja Cupic, Zoë Demoustier, Veronica Fischer, Smadar Goshen, Sabine Haß-Zimmermann, Stephan Herwig, Sahra Huby, Laura Manz, Sandra Marín Garcia, Andrea Marton, Ute Schmitt & Vanessa Thron, Charlie Morrissey, Mani Obeya, Virginie Roy, Colette Sadler, Chiang-Mei Wang, Wim Vandekeybus & Maria Kolegova, Jakub Zeman und Mauricio Zúñiga (HUMANHOOD).SOLID GROUND - Challenging SpaceWährend der ersten Hälfte der TANZWERKSTATT EUROPA findet in Kooperation mit der Münchner Iwanson International School of Contemporary Dance zum sechsten Mal das Dance Academy Camp SOLID GROUND - Challenging Space statt. Fortgeschrittene Tanzstudierende führender Ausbildungsinstitute in Europa können sich hier berufsrelevantes Wissen über aktuelle Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz aneignen, Labs international renommierter Choreograf:innen besuchen und wichtige professionelle Kontakte etablieren. Die morgendlichen Trainings der sonst exklusiven Veranstaltung sind für eine begrenzte Zahl von Profi-Tänzer:innen geöffnet.Informationen zum Programm unter www.jointadventures.net. Ab sofort sind Tickets über München Ticket: +49 89 54 818181 und www.muenchenticket.de sowie an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich. Der Eintritt zur Final Lecture, der Video-Installation "SENTIENT BEINGS", der Vortrags- und Gesprächsreihe "Wir sind der Staat!" sowie die Teilnahme an den Physical Introductions sind frei.Die Anmeldung für die Workshops erfolgt über www.jointadventures.net. Für Buchungen mehrerer Workshops gelten vergünstigte Tarife.Termine im ÜberblickDi 5.8. & Mi 6.8., jeweils 20.30 HMuffathalle, Zellstr. 4Ultima Vez / Wim Vandekeybus "VOID"Mi 6.8 & Do 7.8., jeweils 20.30 HHochX Theater und Live Art, Entenbachstr. 37Hannah Schillinger "field work" (Uraufführung)Do 7.8., 19.00 HSchwere Reiter, Dachauer Str. 114 aAurora Bauzà & Pere Jou "A BEGINNING #16161D"Fr 8.8. & Sa 9.8., jeweils 20.30 HMuffathalle, Zellstr. 4Jefta van Dinther "REMACHINE"So 10.8., 20.30 HSchwere Reiter, Dachauer Str. 114 aWHO'S NEXT? - OPEN STAGEMo 11.8., 20.30 HHochX Theater und Live Art, Entenbachstr. 37Magdalena Reiter "Quartet" (Deutsche Erstaufführung)Di 12.8., 20.30 HSchwere Reiter, Dachauer Str. 114 aIan Kaler "And for the time being"19.30 und 21.20 H: Video-Installation "SENTIENT BEINGS"Mi 13.8. & Do. 14.8., jeweils 20.30 HMuffathalle, Zellstr. 4Moritz Ostruschnjak "NON + ULTRAS"Fr 15.8., 20.30 HMuffathalle, Zellstr. 4Final Lecture & AbschlusspartyEintritt freiPhysical Introductions mit Judith HummelEintritt freiMi 6.8., 19.30 HMuffatstudio, Zellstr. 4Ultima Vez / Wim Vandekeybus "VOID"Fr 8.8., 19.30 HMuffatstudio, Zellstr. 4Jefta van Dinther "REMACHINE"Vortrags- und Gesprächsreihe "Wir sind der Staat!"Eintritt freiProgramm und Termine in Kürze: www.jointadventures.netVeranstalterJOINT ADVENTURES - Walter HeunFördererKulturreferat der Landeshauptstadt München, Bayerischer Landesverband fürzeitgenössischen Tanz aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, Bezirk Oberbayern, Nationales Performance Netz Gastspielförderung Tanz, gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie den Kultur- und Kunstministerien der LänderPartnerMuffatwerk, Schwere Reiter Tanz, Hoch X Theater und Live Art, Iwanson Contemporary Dance, Tanztendenz München e.V., Kulturzentrum LuisePressekontakt:Janett Metzger+49 89 189 31 37 50j.metzger@jointadventures.netOriginal-Content von: JOINT ADVENTURES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066395/100933236