In den Produktblättern von Klimaanlagen und Wärmepumpen finden sich viele seltsame Kürzel wie R32 und R290 - was bedeuten sie und warum sind sie wichtig? Das R steht für "Refrigerant", also für Kältemittel. Sie verdampfen, um Wärme aufzunehmen, und geben diese Wärme wieder ab, wenn sie unter Druck gesetzt werden und kondensieren. Dieser Prozess ist bei Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen prinzipiell gleich - nur dass man in einem Fall die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...