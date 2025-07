Auf seiner Mitgliederversammlung 2025 zog der PSVaG Bilanz: mehr Insolvenzen, aber weniger Aufwand. Dennoch kündigt der PSVaG für 2025 einen höheren Beitragssatz an. Zudem will der Sicherungsverein künftig aktiver in Insolvenzverfahren mitwirken. Seit 2021 sind Zusagen über bestimmte Pensionskassen insolvenzsicherungspflichtig. Als Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft ist der Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG) für den gesetzlichen Schutz der betrieblichen ...

