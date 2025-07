Der Silberpreis zeigt sich in bestechender Form und setzt seinen Aufwärtstrend mit Nachdruck fort. Am Donnerstagmorgen notiert das Edelmetall bei 36,80 US-Dollar und liegt damit rund zwei Prozent über dem Vortagesniveau. Im Wochenverlauf ergibt sich aktuell ein Plus von 2,3 Prozent. Die technische Stärke des Marktes wird durch fundamentale Faktoren flankiert - ein Zusammenspiel, das Silber derzeit ...

