Europa im Finanz-Korsett: Fonds verweigern Blutgeld, Basel bremst Milliarden - kippt Putins Spiel, weil die Banken Rüstung nicht finanzieren? Jetzt droht ein geopolitischer Showdown! Die neue Welt! Es ist eine Nachricht, die in Europa für kalte Schauer sorgt - und an der Börse für heiße Spekulationen: Die USA stoppen unter Präsident Donald Trump teilweise zugesagte Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Pentagon-Sprecher bestätigt: Eine umfassende ...

