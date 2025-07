Im Interview auf wallstreetONLINE TV erklärt Finanzexperte und Bestseller-Autor Marc Friedrich, warum die Schuldenkrise und die Inflation längst außer Kontrolle geraten sind. In einem Gespräch mit Jan Willhöft beleuchtet er, wie der Schuldenberg vor allem in den USA und Europa die wirtschaftliche Stabilität gefährdet und zu mehr finanzieller Repression führt. "Wir sind im Endspiel!" Friedrich warnt davor, dass die Schuldenpolitik der vergangenen Jahrzehnte zu massiven Wohlstandsverlusten führen könnte und beschreibt, wie die Regierungen neue Schulden aufnehmen, um ihre Ausgaben zu finanzieren, was langfristig nicht tragbar sei. Friedrich spricht vom drohenden Totalschaden des …