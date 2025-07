FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor Beginn der polnischen Kontrollen an der deutschen Ostgrenze fordert der Logistikverband BGL besondere Regelungen für die Abfertigung von Lastwagen. "Die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft muss auch mit Grenzkontrollen sichergestellt sein", sagte BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt. Falls die polnischen Grenzkontrollen über Stichproben hinausgingen, sollten sogenannte Green Lanes für Lkw eingerichtet werden, fordert der Verband.

Polen will am Montag mit Kontrollen an der deutschen Grenze beginnen. Dies ist eine Reaktion auf die Kontrollen auf deutscher Seite, die bereits seit Herbst 2023 laufen. Deutschland will damit die irreguläre Migration begrenzen.

Engelhardt wies darauf hin, dass laut Mautstatistik 2024 alleine 9,746 Millionen Ein- und Ausfahrten mautpflichtiger Lkw an den deutsch-polnischen Grenzübergängen registriert worden seien. Deutsche Transportunternehmen seien zwar am Güterverkehr nach Polen und Osteuropa nur in geringem Maße beteiligt. Doch hätten auch deutsche Firmen Niederlassungen in Polen, und einige beschäftigten polnische Arbeitnehmer in Deutschland./vsr/DP/jha