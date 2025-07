Berlin (ots) -Der rbb und der Grünen-Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar haben sich außergerichtlich geeinigt. Hintergrund ist ein am 31.12.2024 veröffentlichter rbb-Beitrag, der unwahre Vorwürfe gegenüber Stefan Gelbhaar enthielt. Der Vergleich beinhaltet auch die Zahlung einer Geldentschädigung an Stefan Gelbhaar. Über den konkreten Inhalt des Vergleichs haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.Der rbb hatte eine wegen des Artikels von Stefan Gelbhaar beantragte und vom Landgericht Hamburg am 20.02.2025 dann auch erlassene einstweilige Verfügung als abschließende Regelung anerkannt, Fehler bei der journalistischen Arbeit eingeräumt und sich für die Berichterstattung und den erheblichen Schaden, der Stefan Gelbhaar dadurch entstanden ist, entschuldigt. Stefan Gelbhaar hat die Entschuldigung angenommen.Beide Parteien bezeichnen die nun abgeschlossenen Verhandlungen als respektvoll und im Ergebnis als auch für beide gelungen. Für Stefan Gelbhaar waren dabei nicht nur die außergerichtliche Einigung, sondern auch die Art des Umgangs mit dem Thema auf Seiten des rbb sehr wichtig. "Der rbb hat sich einsichtig gezeigt und ist in unserer Verhandlung dann auch sehr vernünftig und strukturiert mit dem Konflikt umgegangen", so Gelbhaar. Der rbb bestätigt das und zeigt sich ebenfalls positiv darüber, dass man den Konflikt mit Stefan Gelbhaar nun abschließen konnte.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationE-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6069529