FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nach dem Arbeitsmarktbericht aus den USA im Plus geschlossen. Musste der Leitindex zur Mittagszeit noch um die Gewinnschwelle ringen, kam am Nachmittag etwas Rückenwind aus den Vereinigten Staaten, wo die Wirtschaft im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet.

Der deutsche Leitindex ging 0,61 Prozent höher bei 23.934,13 Punkten aus dem Handel. Er knüpfte damit nach schwächerem Wochenstart an seine Stabilisierung vom Vortag an. Rückenwind bekam er im Tagesverlauf auch von der New Yorker Börse, wo den Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 wieder Rekorde gelangen. In der zweiten deutschen Börsenreihe kam der MDax auf einen Anstieg um 0,31 Prozent auf 30.388,15 Punkte.

Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management bestätigen die Zahlen aus den USA, dass die dortige Wirtschaft in einer sehr guten Verfassung ist. Einerseits sei der Arbeitsmarkt stabil und andererseits sei er keine Quelle der Inflation. Eine Zinssenkung bereits auf der nächsten Fed-Sitzung im Juli sei zwar vom Tisch, aber mit abnehmendem Lohndruck bleibe die Tür für eine weitere Lockerung offen. Er rechnet ungebrochen damit, dass die Fed ihren Leitzins das nächste Mal im September senken wird./tih/stw

DE0008469008, DE0008467416, US6311011026, US78378X1072, 2455711