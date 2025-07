© Foto: Richard Drew - AP

Tom Lee rechnet damit, dass der S&P 500 bis Ende 2025 neue Rekordstände erreichen wird. Hier sein neues Kursziel für den Index!Fundstrat-Starstratege Tom Lee sieht den S&P 500 auf dem Weg zu neuen Rekorden - da der Index in den vergangenen Jahren bereits mehrere Schocks gut weggesteckt hat. In einem neuen Interview mit CNBC erklärt Lee, dass der S&P 500 derzeit eine der "meistgehassten V-förmigen" Erholungen durchläuft. Der Aktienindex war von seinem Jahrestief bei 4.835 Punkten auf ein neues Allzeithoch von 6.215 Punkten gestiegen. Laut Lee haben viele Anleger ihre Aktienbestände während des Kursrückgangs zu Jahresbeginn panikartig verkauft - nur um dann den starken Aufschwung an den …