Der Bitcoin-Kurs wird am heutigen Tage wieder von einigen Katalysatoren angetrieben, von denen Sie die Neuesten und Wichtigsten im folgenden Beitrag finden. Darüber hinaus vollzieht die Blockchain nun einen Entwicklungsschritt, welcher im Ansatz schon von dem Bitcoin-Core-Entwickler Hal Finney vor 15 Jahren vorgeschlagen wurde, der laut einigen auch Satoshi Nakamoto sein soll. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

Bitcoin-Kurs profitiert von einigen bullischen Faktoren

Die Investoren werden gerade aus unterschiedlichen Gründen wieder in Bitcoin und andere Kryptowährungen getrieben. Unter anderem werden sie als deflationäre und zu den traditionellen Finanzmärkten unkorrelierte Assets als ein Hedge gegenüber der Inflation und geopolitischen Risiken betrachtet. Hinzu kommen ein rapide sinkendes Bitcoin-Angebot und eine stärkere Nachfrage als die Emissionsmenge.

Durch immer mehr Krypto-ETFs investiert eine steigende Anzahl von Anlegern in digitale Assets, wobei sich einige Unternehmen sogar für eine Krypto-Treasury-Strategie entscheiden. Aber auch Zentralbanken, Regierungen, Banken und weitere Marktteilnehmer strömen zunehmend in das Web3, was eine steigende Akzeptanz genießt. Außerdem wirkt sich OBBB positiv auf den Bitcoin-Kurs aus, da somit die steuerliche Erfassung für alltägliche Krypto-Zahlungen eliminiert wird.

Im September werden zu 78,99 % zudem die ersten Zinssenkungen in den USA erwartet, während andere Notenbanken schon zuvor für eine Expansion der globalen Geldmenge M2 gesorgt haben. Daher hat sie nun ein neues Allzeithoch von 21,94 Bio. USD verzeichnet, was sich mit einer Verzögerung von etwas mehr als zwei Monaten bei den Assets bemerkbar macht und somit noch bis September für steigende Kurse spricht.

https://twitter.com/gandreou007/status/1940727224405024857

Außerdem wurde gestern eine Beschwerde über den Fed-Vorsitzenden eingereicht, welche eine vorzeitige Absetzung und eine deutlich dovishere Geldpolitik zur Folge haben kann. Die Arbeitsmarktdaten haben zu einem neuen Allzeithoch des S&P500 geführt, was auch den Bitcoin-Kurs unterstützt hat. Hinzu kommen Annäherungen in Handelskrieg bei Ethan und Chip-Design-Software zwischen China und den USA.

Ebenso hat die Alibaba Ant Group inzwischen der chinesischen Regierung vorgeschlagen, dass sie ebenfalls mit Yuan gedeckte Stablecoins als Alternative zu den an den US-Dollar gebundenen vorantreiben sollte. Dieser könnte dann auch mit Gold gedeckt sein, welches die Notenbank seit Jahren verstärkt erwirbt. Zudem kann somit weitere Liquidität in das Web3 strömen.

Bitcoin-Core-Entwickler Hal Finney prognostizierte wichtiges Bitcoin-Upgrade

Bereits vor 15 Jahren hat der Bitcoin-Core-Entwickler Hal Finney, welcher laut einigen Quellen auch hinter dem Synonym des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto stehen soll, in einem Beitrag des BitcoinTalk-Forums über den Vorteil von Bitcoin-gedeckten Banken geschrieben. Nun wird seine Vision zunehmend zu einer Realität, während immer mehr Finanzinstitutionen wie die Sparkasse und Deutsche Bank adoptieren.

Die Banken könnten laut ihm ihre eigenen digitalen Bargeldwährungen herausgeben, welche gegen Bitcoin einlösbar sind. Denn die Bitcoin-Blockchain sei nicht dazu in der Lage, jede einzelne Finanztransaktion in der Welt zu verarbeiten. Aus diesem Grunde würde auch eine zweite leichtgewichtige und effizientere Schicht für Zahlungen benötigt werden. Bitcoin selbst hält er hingegen eher für mittelgroße bis große Transaktion geeignet.

https://twitter.com/JoeCarlasare/status/1940520739167412727

Dabei könnten die Banken wieder wie vor der Nationalisierung der Währung arbeiten. In diesem Zusammenhang folgen sie laut ihm verschiedenen Richtlinie, welche konservativer oder spekulativer gestaltet sind. So könnten einige Währungen zu 100 % mit Bitcoin gedeckt sein, während andere Banken aggressiver vorgehen, was wiederum andere Zinsen zur Folge hätte.

Zudem verweist Finney darauf, dass der freie Wettbewerb unter Banken von George Selgin im Detail analysiert wurde. Dieser wäre nach dessen Einschätzung stabil, inflationsresistent und selbstregulierend.

In diesem Zusammenhang sah der Bitcoin-Core-Entwickler BTC als hochwertiges Geld an, welches als Reservewährung der Banken dient, die eigene digitale Währungen wie im Wildcat-System herausgeben. Die Transaktionen auf der Core-Chain sollen dadurch jedoch minimiert werden.

Bitcoin vollzieht nächsten Entwicklungsschritt nach Vision von Core-Entwickler Hal Finney

Bitcoin verarbeitet rund alle 10 Minuten einen Block und schafft nicht mehr als 7 Transaktionen pro Sekunde (TPS), was die Basis-Chain noch nicht einmal leistungsfähig genug für den Finanzsektor macht, wie von dem Bitcoin-Core-Entwickler korrekt festgestellt wurde. Denn allein Visa kommt schon auf 1.700 bis 2.000 TPS und schafft bis zu 65.000 TPS, wobei viele andere Finanzbereiche wie Immobiliensektor, Aktienmarkt und Co noch nicht einmal integriert wurden.

Daher wurde nun Bitcoin Hyper als Bitcoin-Layer-2 entwickelt, welches die zusätzliche Skalierungsschicht für die Bitcoin-Blockchain bereitstellt, ähnlich wie in der Vision von Hal Finney. Dafür müssen die Banken jedoch nicht eigene Kryptowährungen herausgeben, da sie dank der besseren Eigenschaften wie Gebühren von weniger als 1 Cent und einer Verzögerung von nur 100 ms auch Bitcoin direkt mit besseren Konditionen nutzen können.

Bitcoin Hyper verwendet die leistungsstarke SVM-Technologie und kombiniert diese mit dem hohen in Bitcoin verwahrten Wert. Mithilfe der Layer-2 handelt es sich dabei jedoch nicht nur um totes Kapital, das nur über Kursanstiege eine Rendite erzielen kann. Stattdessen lässt sich der gewrappte Bitcoin auch in zahlreichen weiteren dezentralen Applikationen zur Steigerung der Gewinne nutzen, wie Lending, Liquidity Farming und sogar Staking.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1939972016951394694

Der Einstieg in Bitcoin Hyper soll sich einfach über die eigene Bridge vollziehen lassen, welche digitale Assets zwischen verschiedenen Ökosystemen austauschen kann. Damit wird die Adoption gefördert, ebenso wie mit den Hilfen für Entwickler, welchen unter anderem Software Developer Kits und APIs bereitgestellt werden. Auf diese Weise kann schneller und günstiger ein größeres Angebot offeriert werden, um Risiken zu senken und Chancen zu erhöhen.

Eine einmalige Gelegenheit bietet nun der Vorverkauf von Bitcoin Hyper, um beim nächsten Entwicklungsschritt von Bitcoin von Beginn mit dabei zu sein. Bisher konnte das Projekt mit seinem Fundraising schon eine Finanzierungssumme in Höhe von 1,88 Mio. USD einnehmen und offeriert den HYPER-Coins nur noch für die nächsten 28 Stunden für einen Preis von 0,012125 USD, weshalb sich Interessierte nun beeilen sollten.

