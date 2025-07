DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - US-Daten sorgen für Konjunkturoptimismus

DOW JONES--Mit Aufschlägen sind die europäischen Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Positive US-Wirtschaftsdaten stützten die Stimmung. Mit 147.000 Stellen hat die US-Wirtschaft im Juni viel mehr als die erwarteten 110.000 geschaffen. Auch die Arbeitslosenquote war klar besser als erwartet ausgefallen. Zudem überraschte der ISM-Servive-Index für Juni positiv. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Juli schien damit zwar so gut wie ausgeschlossen, die Daten legten aber nahe, dass sich der US-Arbeitsmarkt und auch die US-Wirtschaft in einer soliden Verfassung befinden.

Der DAX gewann 0,6 Prozent 23.934 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,5 Prozent nach oben. Der Euro fiel auf 1,1764 Dollar zurück. Derweil stabilisierte sich das Pfund nach dem Abverkauf des Vortages, auch sendete der britische Anleihemarkt Entspannungssignale aus. Premier Keir Starmer hatte Schatzkanzlerin Rachel Reeves seine Unterstützung ausgesprochen, sie werde noch lange im Amt bleiben. Auch sprach er seine Unterstützung für ihre Fiskalpolitik aus.

Weiter im Blick stand die Handelspolitik. Für gute Stimmung sorgte der "Deal" zwischen den USA und Vietnam, der nach dem Trump-typischen Getöse deutlich rationaler ausgefallen ist. Ob hingegen das große Fiskalpaket des US-Präsidenten durchkommt, ist weiter offen. Einige republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus verweigern bislang ihre Zustimmung. Am Freitag sind die US-Börsen geschlossen.

Ende von US-Exportbeschränkungen stützt Techwerte

Auf Unternehmensseite blieb es ruhig. Im DAX waren Siemens (+0,8%) und Infineon (+1,9%) gesucht. Das Ende von US-Exportbeschränkungen nach China für Software zum Chip-Design stützte. Siemens war über die Tochter EDA betroffen, die auf diesen Bereich spezialisiert ist. STMicroelectronics gewannen 2,3 Prozent.

Fest schlossen Redcare mit plus 5,3 Prozent. Bei der Versandapotheke lief es rund mit einem starken Umsatzwachstum. Die Jahresprognose wurde aktuell bereits bestätigt. Für Konkurrent Docmorris in der Schweiz ging es 6,6 Prozent höher. Der Markt setzte auf ähnliche Aussagen. Auch Grenke legten zu - um 5,4 Prozent. Neugeschäft und Gewinnmarge zogen an.

Nordex stiegen nach starken Auftragseingängen um 7,5 Prozent. Zuletzt wurden Bestellungen über 135 MW aus mehreren Ländern Europas vermeldet. "Sobald die Rahmenbedingungen aus dem US-Gesetzespaket feststehen, dürften dann noch viele vorgezogene US-Bestellungen dazukommen", so ein Händler.

Gegen den Trend fielen Novartis um 1,7 Prozent. Das Mittel Cosentyx habe nicht den erwünschten Zielpunkt erreicht, teilte der Pharmakonzern mit. "Der Markt hat zuletzt immer ziemlich verschnupft auf solche Studien reagiert", sagte ein Händler.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.343,15 +0,5% +8,6% Stoxx-50 4.485,73 +0,3% +3,8% Stoxx-600 543,76 +0,5% +6,6% XETRA-DAX 23.934,13 +0,6% +19,5% CAC-40 Paris 7.754,55 +0,2% +4,8% AEX Amsterdam 915,29 +0,5% +3,6% ATHEX-20 Athen 4.804,88 +1,2% +33,0% BEL-20 Brüssel 4.486,13 -0,1% +5,4% BUX Budapest 99.899,53 +1,7% +23,8% OMXH-25 Helsinki 4.827,24 +0,4% +10,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.745,02 -0,1% -16,9% PSI 20 Lissabon 7.754,57 +1,6% +19,7% IBEX-35 Madrid 14.182,90 +1,0% +20,6% FTSE-MIB Mailand 39.943,15 0,0% +16,4% OBX Oslo 1.542,16 +0,4% +15,5% PX Prag 2.165,20 +0,5% +22,4% OMXS-30 Stockholm 2.529,50 +0,3% +1,6% WIG-20 Warschau 2.887,17 +1,7% +29,6% ATX Wien 4.431,89 +0,6% +20,3% SMI Zürich 11.978,36 -0,1% +3,4% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1754 -0,4% 1,1795 1,1782 +13,9% EUR/JPY 170,45 +0,6% 169,44 169,47 +4,0% EUR/CHF 0,9348 +0,1% 0,9339 0,9337 -0,5% EUR/GBP 0,8611 -0,3% 0,8639 0,8655 +4,3% USD/JPY 145,02 +1,0% 143,64 143,84 -8,7% GBP/USD 1,3649 -0,0% 1,3655 1,3612 +9,2% USD/CNY 7,1565 +0,0% 7,1535 7,1505 -0,8% USD/CNH 7,1703 +0,1% 7,1631 7,1638 -2,4% AUS/USD 0,6570 -0,2% 0,6583 0,6570 +6,4% Bitcoin/USD 109.255,20 -0,2% 109.499,75 108.370,50 +15,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,76 67,45 -1,0% -0,69 -6,4% Brent/ICE 68,53 69,11 -0,8% -0,58 -7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.328,28 3.356,38 -0,8% -28,10 +27,9% Silber 31,32 31,05 +0,9% 0,27 +11,4% Platin 1.171,36 1.206,78 -2,9% -35,42 +37,8% Kupfer 5,09 5,15 -1,1% -0,06 +26,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

July 03, 2025 12:10 ET (16:10 GMT)

