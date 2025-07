Flucht aus dem Dollar, Run auf Gold: Warum Investoren jetzt die Reißleine ziehen - und die Bank of America vor dem gefährlichsten Trade des Sommers warnt. Was ist bloß mit dem US-Dollar los? In einer brandaktuellen Umfrage der Bank of America schlagen institutionelle Investoren Alarm: So kritisch wurde der Greenback seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. 190 Fondsmanager mit über 500 Milliarden Dollar an Kapital - und ein klarer Trend: Raus aus dem Dollar, rein in andere Assets. Warum verliert die Weltwährung Nummer eins gerade jetzt so viel Rückhalt? Und was bedeutet das für Anleger? Genau darüber sprechen wir heute in unserem neuen Podcast-Format "Börse, Baby!" …