NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 23.931 Pkt - Sehr geringe Umsätze

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel berichtete am Donnerstag ein Händler von Lang & Schwarz. Im Vorfeld des US-Feiertages am Freitag habe es kaum Umsätze gegeben. Die BVB-Aktie wurde 1 Prozent fester getaxt. Borussia Dortmund erwartet einen deutlichen Schub für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr durch den Verkauf von Jamie Gittens. Wie der börsennotierte Fußballclub mitteilte, steht der Spieler vor einem Wechsel zum Chelsea FC nach London. Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mit einem positiven Effekt auf EBITDA und EBIT von 37 bis 42 Millionen Euro. Details der Einigung zwischen den Parteien seien noch abzuwickeln, so der BVB weiter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.931 23.934 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

