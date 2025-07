Der Bericht basiert auf der gemeinsamen Ledger-Technologie und der Branchenexpertise der beiden federführenden Unternehmen sowie der Mitglieder des Projektteams "Guardian FX Workstream"

Er enthält vorgeschlagene Grundsätze für die Nutzung tokenisierter Bankverbindlichkeiten und Shared Ledgers, um die Einführung der Tokenisierung in der Branche voranzutreiben und einen rund um die Uhr verfügbaren Echtzeit-Devisenabwicklungsdienst sowie geringere Kosten für Unternehmen weltweit zu ermöglichen

Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) und Ant International haben die Projektgruppe "Project Guardian FX" geleitet, um einen neuen Bericht zur Implementierung tokenisierter Bankverbindlichkeiten und Shared Ledgers im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und bei Devisenabwicklungen zu erstellen.

Report on Use of Tokenised Bank Liabilities for Transaction Banking by ISDA and Ant International, under the Monetary Authority of Singapore's (MAS) Project Guardian

Der gemeinsame Bericht wurde im Rahmen des Project Guardian der Monetary Authority of Singapore (MAS) erstellt, einer globalen Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern und wichtigen Akteuren der Branche zur Verbesserung der Liquidität und Effizienz der Finanzmärkte durch die Tokenisierung von Vermögenswerten. ISDA und Ant International sind Mitglieder der Branchenarbeitsgruppe und leiten den Arbeitsbereich FX zur Entwicklung von FX-Datenspezifikationen, Risikomanagement-Rahmenwerken und FX-Dokumentation. Weitere Mitwirkende an dem Bericht sind BNY, HSBC, OCBC und die Global Foreign Exchange Division der Global Financial Markets Association.

Der Bericht ist auf der Website der MAS verfügbar und stützt sich auf das technologische Know-how, die Erfahrung im Devisenzahlungsverkehr und die umfangreichen Branchenpartnerschaften der Partner, um Grundsätze für die Nutzung tokenisierter Bankverbindlichkeiten und gemeinsamer Ledger in Transaktionsbankdienstleistungen vorzuschlagen. Dazu gehören:

Gestaltungsgrundsätze für tokenisierte Bankverbindlichkeiten zur Standardisierung der Branchenpraktiken und zur Ermöglichung der Interoperabilität; Wesentliche Risiken und Maßnahmen zur Risikominderung für Zahlungen auf Basis gemeinsamer Ledger; und Anwendungsfälle, die reale gemeinsame Ledger und tokenisierte Zahlungen im Transaktionsbanking veranschaulichen.

Als Teilnehmer am Project Guardian nutzte Ant International auch seine Blockchain-basierte Whale-Plattform, um einen globalen Anwendungsfall für das Treasury-Management für die Echtzeit-Clearing und -Abwicklung in mehreren Währungen zu entwickeln.

Bewältigung aktueller Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Zahlungen durch Tokenisierung

Risiken und Kosten im Zusammenhang mit Devisengeschäften bleiben ein großes Hindernis für markt- und währungsübergreifende Zahlungen, insbesondere für Unternehmen in der digitalen Wirtschaft. Neben begrenzten Abwicklungsfenstern sind sie auch mit Zeitunterschieden und unterschiedlichen Abwicklungswerten und -plattformen konfrontiert. Dies führt zu langsameren Abwicklungen und höheren Gebühren, wobei jährlich schätzungsweise 120 Milliarden US-Dollar (154,2 Milliarden Singapur-Dollar) für grenzüberschreitende Transaktionsgebühren aufgewendet werden1

Im Gegensatz dazu zeigen Anwendungsfälle der Branchenvereinigung, dass tokenisierte Bankverbindlichkeiten und gemeinsame Ledger zu schnelleren, sichereren und effizienteren grenzüberschreitenden Zahlungen führen können. Durch die Interoperabilität zwischen Banklösungen können Zahlungen rund um die Uhr abgewickelt und Devisen in Echtzeit abgerechnet werden. Die Zahlungsabwicklungszeit wird ebenfalls auf Minuten oder sogar Sekunden reduziert, was Unternehmen und ihren Kunden ein nahtloseres Zahlungserlebnis bietet.

Für eine branchenweite Einführung ist jedoch ein allgemein akzeptierter Branchenrahmen erforderlich, der die grenzüberschreitenden Transaktionskosten um 12,5 senken und den Unternehmen bis 2030 Einsparungen von mehr als 50 Mrd. US-Dollar (64,2 Mrd. SGD) ermöglichen könnte2

Die ISDA und Ant International werden gemeinsam mit der Industriegruppe Project Guardian die Anwendungsmöglichkeiten von Shared Ledgers und tokenisierten Bankverbindlichkeiten weiter ausbauen, indem sie weitere Anwendungsfälle für die digitale Wirtschaft entwickeln. Dazu gehören die Integration in bestehende Bankensysteme und die Unterstützung anderer digitaler Vermögenswerte, damit große und kleine Unternehmen von dieser innovativen Technologie profitieren können.

Scott O'Malia, Chief Executive von ISDA, sagte: "Die Tokenisierung hat das Potenzial, grenzüberschreitende Zahlungen und Devisenabwicklungen zu revolutionieren, die Effizienz erheblich zu steigern und Kosten und Risiken zu senken. Unsere Zusammenarbeit mit der MAS und der Industriegruppe hat gezeigt, wie wichtig gemeinsame Standards und Industriedokumentation für die sichere und effiziente Nutzung tokenisierter Bankverbindlichkeiten sind. Dies wird auch weiterhin ein Schwerpunkt der ISDA sein, während wir das Potenzial der Tokenisierung weiter ausbauen."

Kelvin Li, General Manager of Platform Tech bei Ant International, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit der ISDA unter der Leitung von Project Guardian die Einführung der Tokenisierung in der Branche mitzugestalten. Seit 2019 nutzt Ant International tokenisierte Einlagen, um Großhandelszahlungen und Treasury-Aktivitäten zu optimieren. Wir wickeln mittlerweile mehr als ein Drittel unserer Transaktionen über die Blockchain ab. Neben schnelleren, kostengünstigeren und sichereren grenzüberschreitenden Zahlungen sorgen Tokenisierungsprogramme dafür, dass die Technologie in wettbewerbsfähigere Wechselkurse und schnellere Devisenabwicklungen für Kunden umgesetzt wird. Wir werden unsere Whale-Plattform weiterentwickeln, um Unternehmen jeder Größe mit der neuesten Shared-Ledger-Technologie wie tokenisierten Einlagen und Stablecoins zu unterstützen."

Kenneth Gay, Chief FinTech Officer, MAS, sagte: "Die Verwendung tokenisierter Bankverbindlichkeiten ist ein Meilenstein in der Entwicklung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und der Devisenabwicklung. Auf der Grundlage von Shared-Ledger-Infrastrukturen ermöglichen tokenisierte Bankverbindlichkeiten eine grenzüberschreitende Abwicklung in Echtzeit rund um die Uhr und tragen zur Optimierung des Liquiditätsmanagements im Transaktionsbanking bei. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Project Guardian freuen wir uns darauf, die Bemühungen um effizientere globale Finanzmärkte voranzutreiben."

Über die ISDA

Seit 1985 setzt sich die ISDA für mehr Sicherheit und Effizienz auf den globalen Derivatemärkten ein. Heute zählt die ISDA über 1.000 Mitgliedsinstitute aus 76 Ländern. Diese Mitglieder umfassen ein breites Spektrum von Derivatemarktteilnehmern, darunter Unternehmen, Investmentmanager, staatliche und supranationale Einrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Energie- und Rohstoffunternehmen sowie internationale und regionale Banken. Neben Marktteilnehmern gehören auch wichtige Komponenten der Derivatemarktinfrastruktur wie Börsen, Intermediäre, Clearingstellen und Register sowie Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und andere Dienstleister zu den Mitgliedern. Informationen über die ISDA und ihre Aktivitäten finden Sie auf der Website der Vereinigung: www.isda.org. Folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

Über Ant International

Mit Hauptsitz in Singapur und Hauptgeschäftsbereichen in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika ist Ant International ein weltweit führender Anbieter von digitalen Zahlungs-, Digitalisierungs- und Finanztechnologielösungen. Durch die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor unterstützt unsere einheitliche Techfin-Plattform Finanzinstitute und Händler jeder Größe dabei, durch ein umfassendes Angebot an innovativen digitalen Zahlungs- und Finanzdienstleistungslösungen ein integratives Wachstum zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ant-intl.com/

