Bonn (ots) -3. Juli 2025 - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will die Digitalisierung des Landes rasch vorantreiben und plädiert dafür, bei Zukunftstechnologien auch die Chancen zu sehen. "Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die Dinge digitaler werden", erklärte Wildberger gegenüber dem Fernsehsender phoenix. Es komme natürlich darauf an, die Sorgen der Menschen im digitalen Zeitalter ernst zu nehmen und den Dialog zu intensivieren. "Was bei uns aber leider zu häufig passiert, ist, dass wir aus der Diskussion nicht richtig rauskommen. Wir müssen jetzt umsetzen", so der CDU-Politiker weiter. Im Schulterschluss mit Ländern und Kommunen soll bald schon die digitale Identität vorangetrieben werden. "Wir tragen dann Ausweis, Führerschein und wichtige Papiere auf dem Handy sicher mit uns rum", meinte der Minister und ergänzte: "Das bringt jedem große Vorteile." Ihn stimme hoffnungsvoll, dass auch die Wirtschaft großes Interesse zeige, die sogenannte digitale Brieftasche mit weiteren Diensten, etwa der Möglichkeit zur Eröffnung eines Bankkontos oder der Aktivierung von Prepaid-Karten zu füllen. "Ich glaube, da wird was draus", so Wildberger.Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sah der Digitalminister angesichts der großen Entwicklungsgeschwindigkeit enormen Zeitdruck. "Das passiert alles mit einem solchen Tempo, dass es absolut notwendig für unsere Zukunftsfähigkeit in Deutschland und Europa ist, dass wir hier aktiver werden." Auch künftig gelte es, bei dieser Technologie viel Wert auf ausreichende Sicherheit zu legen. "Was uns aber nicht gut gelingt, ist, in der Regulierung die richtige Balance aus Risiken und Chancen zu finden." Gerade Unternehmen täten sich bei der Umsetzung staatlicher Vorgaben sehr schwer. "Um Risiken zu beherrschen, muss ich die Technologie beherrschen. Wenn wir nicht stärker in die Umsetzung kommen, wird es riskanter." Bei aller Zukunftsausrichtung sei es aber zwingend, "die Menschen mitzunehmen und zu überzeugen".Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6069566