© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag mit knapper Mehrheit das 3,4 Billionen US-Dollar schwere Steuerpaket von Präsident Donald Trump verabschiedet.Mit 218 zu 214 Stimmen setzte sich Trumps "Big Beautiful Bill" durch, das unter anderem massive Steuersenkungen, tiefe Einschnitte bei Sozialprogrammen und die Rücknahme zentraler Klima-Initiativen aus der Amtszeit Joe Bidens vorsieht. Das Gesetz, das nun pünktlich vor dem selbst gesetzten Stichtag am 4. Juli unterzeichnet werden soll, markiert eine deutliche Wende in der US-Innenpolitik. Pressesprecherin Karoline Leavitt kündigte an, dass der Präsident das Paket am Freitag um 17 Uhr bei einer offiziellen Zeremonie unterzeichnen werde. Der …