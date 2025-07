Bitcoin-Kurs-Prognose: Folgt schon das nächste Allzeithoch?

Der Bitcoin-Kurs hat sich nahe an sein letztes Allzeithoch bewegt, sodass sich nun die Frage stellt, ob dieses schon überwunden werden kann. Dafür haben wir im folgenden Beitrag einmal die neuesten und die wichtigsten Entwicklungen für Sie zusammengetragen.

Umfeld wirkt sich unterstützend auf Bitcoin-Kurs aus

Nach rund 19 Monaten handelt es sich bei dem Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock bereits um den ETF mit den dritthöchsten Gewinnen des Vermögensverwalters. Zudem fehlen nur noch 9 Mrd. USD für den ersten Platz, was bald erreicht sein dürfte. Ebenso hat Coinbase mit 105 Nutzern mittlerweile mehr als die führenden Finanzinstitute Bank of America (69 Mio.) und J. P. Morgan Chase (71 Mio.) gewonnen.

Zurückzuführen sind die Bitcoin-Anstiege unter anderem auf die hohe Adoption von zahlreichen Investorengruppen wie Unternehmen, Regierungen, Zentralbanken und Kleinanlegern, welche zunehmend mit dem digitalen Gold diversifizieren. Dabei überstieg allein schon die Nachfrage der öffentlichen Unternehmen seit Anfang November die tägliche Schürfmenge, während sich die Börsenbestände so schnell wie noch nie verringern.

Aber auch das Bitcoin-Halving im April des vergangenen Jahres hat die Emissionsmenge auf 3,125 BTCs pro neuen Block reduziert, was rund 450 Bitcoins pro Tag entspricht. Auch dieser Umstand hat sich historisch für 12 bis 18 Monate förderlich auf Bitcoin ausgewirkt, was somit noch bis Oktober entsprechen würde, wobei dann auch die weiteren Zinsreduktionen der USA langsam hinzukommen und einige mit einem längeren Zyklus rechnen.

Bemerkenswert ist auch eine kürzlich durchgeführte Umfrage, welche offenbart hat, dass von den Befragten 28 % die Kryptowährungen als einen großen Bestandteil ihrer Persönlichkeit ansehen.

Somit handelt es sich eher um eine Kultur von vorwiegend jüngeren Investoren, welche das Vertrauen in das vorherige Finanzsystem mit inflationären Fiatwährungen, Korruption, Manipulationen, Kriegen und mehr verloren haben. Stattdessen setzen sie vermehrt auf nicht manipulierbare, dezentrale, transparente, sichere und pazifistische DeFi-Angebote.

Bitcoin-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit zu erwarten

Bärisch wirken sich hingegen weiterhin die neuen Zölle der USA auf dessen Wirtschaft aus. Denn erst jetzt hat der US-Finanzminister Scott Bessent erwähnt, dass bei 100 Ländern reziproke Tarife in Höhe von 10 % bestehen bleiben. Somit hat sich die 90-tägige Verhandlungspause nur bedingt gelohnt. Dennoch erwartet er nur eine einmalige Preisauswirkung.

Stattdessen werden wahrscheinlich vor allem die US-amerikanischen Bürger unter den Zöllen in Form einer Inflation zu leiden haben. Zwar sind die Absätze von Konsumgütern zuletzt zurückgegangen, was die Preismacht der Unternehmen reduziert und sie unter Druck setzt.

Dennoch könnten die Unternehmen die gestiegenen Kosten auf sich nehmen, was sich auch bei den Unternehmensgewinnen sowie somit deren Bewertungen und Kursen bemerkbar machen dürfte. Aufgrund der doch teilweise vorhandenen Korrelation zu den Kryptowährungen kann dadurch ebenso der Bitcoin-Kurs temporär negativ beeinträchtigt werden.

Förderlich hatte sich zuletzt auch die mögliche vorzeitige Absetzung des Fed-Vorsitzenden Powells ausgewirkt, da am gestrigen Tage vom U. S. Federal Housing eine Beschwerde über diesen eingereicht wurde, um seine Entlassung durchzusetzen. Hinzu kam die OBBB, welche die Steueranmeldung von vielen alltäglichen Krypto-Zahlungen abschafft. Bald soll Bitcoin zudem verstärkt als Sicherheit für Immobilien genutzt werden, was die Nachfrage antreibt.

Auch wenn die Erwartungen bezüglich der nächsten Zinssenkungen in den USA zuletzt durch die starken Arbeitsmarktdaten etwas zurückgegangen sind, so sollten sie dennoch in diesem Jahr erfolgen. Zudem wurde heute bei der globalen Geldmenge M2 ein neuer Rekord von 21,94 Bio. USD verzeichnet, der sich bis mindestens September positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken sollte. Geopolitik und Handelskrieg können hingegen temporär belasten.

Laut den heutigen Aussagen des Weißen Hauses soll Bitcoin noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20 Bio. USD erreichen, was basierend auf den heutigen 2,18 Bio. USD einem Anstieg von 817 % entsprechen würde. Nach der Einschätzung von Tom Lee könnte Bitcoin noch bis Jahresende einen Kurs von 250.000 USD ausbilden.

