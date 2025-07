POKROWSK (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind durch russische Angriffe am Donnerstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere zwölf wurden verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebiets, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Zwei Männer seien dabei in der frontnahen Stadt Pokrowsk getötet worden, drei weitere in den Dörfern Bilyzke und Illiniwka. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der Region erneut auf, in sichere Gebiete zu fliehen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Moskau kontrolliert bisher nur etwas mehr als zwei Drittel der beanspruchten Industrieregion./ast/DP/stw