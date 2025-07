BTC Bull Token verbrennt 35 %: Steigt er nun 10x?

Der Vorverkauf des BTC Bull Token bewegt sich inzwischen in die Endphase und fortan verbleiben nur noch weniger als vier Tage, bis dieser seine Finanzierungskampagne beenden und von den wichtigen Börsen gelistet wird.

Zur Förderung des Vertrauens und des Kurses wurden 7,35 Mrd. BTCBULL-Coins und somit 35 % der Gesamtversorgung vernichtet. Somit wurden vor allem die nicht über den Presale verkauften Token aus dem Verkehr gezogen. Deswegen wird das Angebot stark verringert, womit der Coin schon am ersten Listungstag stark steigen könnte.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der BTCBULL-Token noch für einen Preis von 0,002585 USD offeriert, was angesichts der starken Verknappung wie ein Schnäppchen scheint. Außerdem wurden weitere Angebotsreduktionen in den Smart Contract des Projektes eingebunden, die bei neuen Bitcoin-Preisrekorden ausgelöst werden.

Indessen ist jedoch nicht mehr viel Zeit übrig, um die Coins zu dem Listungspreis zu kaufen. Sollten diese Gelegenheit jetzt verpasst werden, entgeht einem auch die heiße Chance für einen Kursanstieg von 10x.

https://twitter.com/BTCBULL_TOKEN/status/1940744545458966560

Bitcoin steuert auf 116.000 USD zu und BTCBULL könnte wegen seines Nutzens explodieren

Nach der Einschätzung des Leiters der Forschungsabteilung von 10x Research, Markus Thielen, könnte Bitcoin schon im Juli einen Preis von 116.000 USD ausbilden. Dies führt der Analysten auf eine Reihe von Katalysatoren zurück, welche diese Bewegung antreiben könnten.

Dazu zählen unter anderem die unermüdlichen Zuflüsse durch die Bitcoin-ETFs, der politische Druck des US-Präsidenten Donald Trump (der sich für einen neuen Fed-Vorsitzenden und niedrigere Zinsen einsetzt) und die rapide fallenden Bitcoin-Bestände der Börsen.

Von all diesen Umständen können auch die Inhaber des BTC Bull Token profitieren. Dieser wird zudem am ersten Listungstag von der radikalen Verknappung des Tokenangebots angetrieben, während das erste Kursziel für weitere Verbrennungen angesteuert wird, was bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD liegt.

Es ist nicht klar, ob zuerst der BTCBULL-Coin von den Börsen eingeführt oder BTC dieses Kursziel erreichen wird. Allerdings ist der Angebotsdruck vorhanden. Zudem ist von 116.000 USD bis auf 125.000 USD nur ein Kursanstieg von 7,75 % notwendig, was basierend auf historischen Entwicklungen schon schnell erreicht sein könnte.

Die viel interessantere Belohnungen von BTC Bull Token stellen hingegen die echten Bitcoin-AirDrops dar, welche bei einem BTC-Preis von 150.000 USD hinzukommen. Bei jeder Erhöhung um weitere 50.000 USD werden diese Mechanismen wiederholt, was bei den Burnings etwa 175.000 und 225.000 USD sowie bei den AirDrops 200.000, 250.000 USD und so weiter entspricht.

Quelle: https://btcbulltoken.com/

Genau dies widerspiegelt den Nutzen und Wert des BTC Bull Token, welches die Kombination aus passiven Bitcoin-Einkommen und einem sich kontinuierlich verringernden Angebots des eigenen Coins ist. Deswegen haben frühe Anleger fast 8 Mio. USD in das Projekt gesteckt, bei welchem sie mit einem zehnfachen Anstieg rechnen.

BTC Bull Token erlangt mit CMC und CoinGecko globale Sichtbarkeit

Einen weiteren wichtigen Schritt hat der BTC Bull Token mit seinen Anmeldungen bei den beiden führenden Kryptodaten-Aggregatoren CoinMarketCap und CoinGecko gemacht. Denn somit wird der Coin dort schon bald einem internationalen Publikum zur Verfügung gestellt.

Die beiden Websites werden täglich von Millionen von Tradern, Investoren und Memecoin-Fans besucht, um neue Projekte zu entdecken, Daten zu recherchieren und die Legitimität zu überprüfen.

BTCBULL's @CoinMarketCap listing application has been submitted.



The bulls are charging! - BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) July 2, 2025

Big news, fam!



BTCBULL's @coingecko application is officially in.



Gecko gods, do your thing. - BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) July 2, 2025

Der BTC Bull Token kann von der Listung der beiden Website eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit erlangen. Ebenso erhält er auf diese Weise eine größere Sichtbarkeit, was sich somit auch bei der Nachfrage positiv bemerkbar machen kann, sobald dieser von den Börsen eingeführt wurde.

Außerdem kann damit eine breitere Marktintegration erfolgen, von der Verfolgung der Preise der Börsen bis zur Eignung für Krypto-Portfolio-Apps. Deshalb könnte durch die Aufnahme von CMC und CoinGecko die optimale Möglichkeit geboten werden, damit der BTC Bull Token sowohl Kleinanleger als auch Wale anziehen kann, welche sich für Bitcoin-Belohnungen interessieren.

BTC Bull Token schafft mit Burning, Staking und AirDrops optimale Konditionen

Angesichts des sicheren Burnings im Umfang von 35 % sowie der weiteren Verknappungen aufgrund des steigenden Bitcoin-Preises sieht der aktuelle Preis von BTC Bull Token noch immer wie ein Schnäppchen aus.

Zudem werden von dem Coin Anreize für das langfristige Halten geboten. Denn Stakern vergütet das Projekt eine jährliche Rendite in Höhe von 51 %, wenn sie ihre Coins in den Staking-Pool einzahlen. Somit können sie zudem ihre Anrechte auf die Bitcoin-Belohnungen steigern, was mehr Gründe für das Halten als für das Traden schafft.

Angepasst werden die Zinsen des Staking-Pools in Abhängigkeit zu den in ihm befindlichen Coins. Über dieses Verfahren können Sie nicht nur ein passives Einkommen und höhere Bitcoin-Belohnungen erhalten, sondern ebenso das Angebot verknappen, um die Preisstabilität zu fördern.

Bisher wurden 2 Mrd. BTCBULL-Coins über das Staking gesperrt, womit eine deutlich geringe Anzahl von verfügbaren Token an den Börsen zur Verfügung steht. Sobald dieser eingeführt wurde, sind alle Augen darauf gerichtet, was dann geschieht.

Quelle: https://btcbulltoken.com/en/dashboard

Verpassen Sie nach Bitcoin nicht den BTC Bull Token

Der BTC Bull Token ist etwas mit einem Bitcoin-Investment auf Steroiden vergleichbar. Es ist eine einfachere, leichtere und zugänglichere Möglichkeit für Anleger, welche ihre Gewinnchancen maximieren wollen, die an die führende Kryptowährung gebunden ist.

Jetzt verbleibt aber nicht mehr viel Zeit für den Vorverkauf, da es weniger als vier Tage sind. Kaufen können Sie die BTCBULL-Coins über die Website mit den Kryptowährungen ETH, BNB, USDT und mit Bankkarten auch mit Fiatwährungen.

Empfohlen wird die Teilnahme an dem Presale über den Partner Best Wallet, da diese dank ihrer Multichain-Fähigkeit mit dem Bitcoin-Belohnungsmechanismus vollständig kompatibel ist. Ebenso können Sie Ihre bestehenden Wallets in diese integrieren, um sich zu qualifizieren. Herunterladen lässt sich diese über Google Play oder den Apple App Store.

Alle wichtigen Updates und Entwicklungen von BTC Bull Token finden Sie regelmäßig auf X und Telegram.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.