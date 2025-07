Bitcoin auf Erholungskurs: Analysten prognostizieren 200.000 US-Dollar bis Jahresende

Der Bitcoin-Kurs zeigt starke Erholungstendenzen und könnte nach Meinung von Experten vor einem bedeutenden Anstieg stehen. Nach dem vorläufigen Tiefpunkt am 22. Juni ist der Kurs der digitalen Leitwährung um mehr als 12 Prozent angestiegen und hat erstmals seit vier Wochen die Marke von 110.000 US-Dollar überschritten. Besonders bemerkenswert: Mit diesem Anstieg gelang dem Bitcoin-Kurs der Ausbruch aus der bullishen Flagge im Chart, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Standard Chartered sieht Bitcoin bei 200.000 US-Dollar

Die aktuelle Marktphase, die von wiederholten Korrekturen nach neuen Allzeithochs geprägt war, könnte bald ein Ende finden. Das hochkarätige Analystenteam von Standard Chartered prognostiziert für das nächste Quartal einen Anstieg auf 135.000 US-Dollar. Bis zum Jahresende könnte der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung laut der britischen Investmentbank sogar die Marke von 200.000 US-Dollar erreichen.

Standard Chartered, eine der größten britischen Investmentbanken mit mehr als 85.000 Mitarbeitern und selbst im FTSE 100 gelistet, verleiht dieser Prognose besonderes Gewicht in der Finanzwelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kursprognose eintrifft, erhöht sich zusätzlich durch die Möglichkeit eines bevorstehenden Short Squeeze im Bitcoin-Markt.

Short Squeeze könnte bei 120.000 US-Dollar Kursexplosion auslösen

Trader nutzen häufig die Möglichkeit des Short Tradings, um von fallenden Kursen zu profitieren. Bei einem bestimmten Kursniveau haben viele dieser Short-Positionen ihre Stopp-Level, um mögliche Verluste zu begrenzen. Laut dem bekannten Analysten und Reporter des Bitcoin Magazines Vivek könnte bei Bitcoin ein sogenannter Short Squeeze bei 120.000 US-Dollar stattfinden.

An dieser Marke liegen Stopp-Orders für Short-Positionen im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Da jede Short-Position bei Auslösung automatisch zum Käufer wird, könnte ein starker Kaufdruck entstehen, wenn Bitcoin diese Marke erreicht. Durch den resultierenden Kursanstieg würden höchstwahrscheinlich noch Momentumtrader und weitere Anleger hinzukommen, die den Kurs weiter nach oben treiben könnten - möglicherweise bis zur von Standard Chartered prognostizierten Marke von 200.000 US-Dollar.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.