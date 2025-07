Die World Branding Awards Animalis Edition 2025-2026 fand zum fünften Mal statt und brachte führende Marken aus dem Bereich Haustiere und Tiere aus aller Welt zusammen. Diese Marken wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt und als nationale, regionale und globale Gewinner ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand in der prestigeträchtigen Wiener Hofburg statt und begrüßte Gewinner aus verschiedenen Kategorien, darunter Tiernahrung, Einzelhandel, Wellness, Haustierausstellungen und Aquaristikprodukte. Mounia Berrada-Gouzi moderierte den Abend gekonnt, der in einer großen Feier der Markenexzellenz gipfelte.

"Die Animalis Edition der World Branding Awards würdigt Marken, die die höchste Auszeichnung erreicht haben echte Anerkennung in den Herzen und Köpfen der Verbraucher. Heute Abend ehren wir diejenigen, deren Namen weltweit bekannt sind, deren Werte Loyalität inspirieren und deren Präsenz für Exzellenz in der Haustier- und Tierbranche steht", sagte Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forum.

Aus über 950 Marken, die von mehr als 80.000 Verbrauchern in einer weltweiten Online-Umfrage nominiert wurden, erhielten nur die 105 besten Marken aus 25 Ländern den begehrten Titel des Gewinners. Die Auszeichnung mit einem World Branding Award ist eine bedeutende Leistung, die ihren Status als Branchenführer festigt.

Zu den Gewinnern auf globaler Ebene, die ihre Exzellenz und ihr makelloses Branding unter Beweis gestellt haben, gehören Frontline (Deutschland), Kit Cat (Singapur), KONG (Großbritannien), Sheba (USA) und Whiskas (USA).

Zu den nationalen Gewinnern zählen Bamboodles (Großbritannien), Bok Dok (Thailand), CIAO (Japan), Cooper and Gracie (Großbritannien), Delibest (Schweiz), Heads Up For Tails (Indien), Kaniva (Thailand), Kasty (Thailand), Kelly Co's (Thailand), Nutriment Natural Treats (Großbritannien), OhMyPet! Expo (Malaysia), Pampered Pets (Singapur), Petio (Japan), Powercat (Malaysia), Pramy (Thailand), Topbreed (Philippinen) und Vancat (Türkei), um nur einige zu nennen.

Zu den regionalen Gewinnern zählen Alps Natural (Malaysia), EHEIM (Deutschland) und Hikari (Japan). Diese Marken wurden in vier oder mehr Ländern in drei oder mehr Regionen einer bestimmten geografischen Region zu den Favoriten der Verbraucher gewählt.

Mit dem Ende der Animalis Edition der World Branding Awards 2025-2026 kehrt die mit Spannung erwartete Global Edition der World Branding Awards im November dieses Jahres auf die Bühne zurück.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Die World Branding Awards sind die renommierteste Auszeichnung des World Branding Forum, einer eingetragenen gemeinnützigen Organisation. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der weltweit besten Marken gewürdigt.

