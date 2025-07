Der Bericht des The World Economic Forum, der in Zusammenarbeit mit Kearney und dem saudischen Tourismusministerium erstellt wurde, prognostiziert einen deutlichen Anstieg der weltweiten Touristenreisen

Der Tourismussektor wird laut Schätzungen des World Travel Tourism Council (WTTC) bis 2034 16 Billionen US-Dollar zum globalen BIP beitragen (mehr als 11 der Weltwirtschaft)

Indien und China werden bis 2030 mehr als 25 aller Auslandsreisen tätigen

The World Economic Forum hat heute einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem prognostiziert wird, dass die Reise- und Tourismusbranche bis 2034 voraussichtlich 30 Milliarden Touristenreisen bedienen wird.

Travel and Tourism at a Turning Point: Principles for Transformative Growth, erstellt in Zusammenarbeit mit Kearney und dem saudischen Ministerium für Tourismus, prognostiziert für dasselbe Jahr einen Beitrag zum globalen BIP in Höhe von 16 Billionen US-Dollar laut Schätzungen des World Travel Tourism Council entspricht dies mehr als 11 der gesamten Weltwirtschaft. Der Bericht stellte außerdem fest, dass der Sektor 1,5-mal schneller wächst als die Weltwirtschaft und erhebliche wirtschaftliche Chancen bietet, sofern die zunehmenden Herausforderungen durch den Klimawandel, den Arbeitskräftemangel und die Infrastrukturdefizite bewältigt werden.

In- und Auslandsreisen nehmen rapide zu

Asien ist auf dem besten Weg, die am schnellsten wachsende Tourismuswirtschaft der Welt zu werden. Der direkte Beitrag des Reise- und Tourismussektors zum BIP wird bis 2034 voraussichtlich 7 in der gesamten Region übersteigen. Bemerkenswert ist, dass Indien und China allein bis 2030 mehr als 25 aller Auslandsreisen ausmachen werden.

Länder wie Sri Lanka, Thailand, Indonesien und Saudi-Arabien stehen ebenfalls vor einem bedeutenden Wachstum, das durch erhebliche Investitionen in ihren Tourismussektoren vorangetrieben wird. Diese Dynamik führt zu einem Anstieg der internationalen Besucherzahlen, einer Zunahme der tourismusbezogenen Geschäftstätigkeit und einer größeren globalen Sichtbarkeit.

Sport und Technologie

Ebenso definieren wachstumsstarke Segmente wie der Sporttourismus, für den bis 2032 ein Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar prognostiziert wird, und der Ökotourismus, der mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 wächst, die Prioritäten im Reisebereich neu. Der weltweite Markt für Reisetechnologie, der im Jahr 2024 einen Wert von 10,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, soll sich bis 2033 nahezu verdoppeln, da 91 der Technologieführer der Branche mit aggressiven Investitionssteigerungen rechnen.

Um diesen Boom zu unterstützen, muss die Branche erheblich expandieren. Schätzungen zufolge werden 7 Millionen neue Hotelzimmer, 15 Millionen zusätzliche Flüge pro Jahr und Investitionen in die Infrastruktur erforderlich sein, um weltweit 30 Milliarden Reisen zu bewältigen.

Risiken und Chancen

Der Bericht weist jedoch auch auf erhebliche Risiken hin. Reisen und Tourismus sind derzeit für 8 der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ohne Gegenmaßnahmen könnte dieser Anteil bis 2034 auf 15 ansteigen. Es wird erwartet, dass der von Touristen verursachte Abfall jährlich 205 Millionen Tonnen erreichen wird, was 7 des weltweiten Festmülls entspricht. Gleichzeitig verschärft sich der Fachkräftemangel. Allein im Vereinigten Königreich betrug die Fluktuationsrate im Zeitraum 2022-2023 53 %, während die US-amerikanische Gastgewerbebranche trotz Lohnsteigerungen von 16 über der Inflationsrate weiterhin mit Personalengpässen zu kämpfen hat.

Ohne entschlossene, koordinierte Maßnahmen könnte der Sektor bis 2030 aufgrund künftiger Störungen Einnahmenverluste in Höhe von bis zu 6 Billionen US-Dollar erleiden und sein Potenzial als echter Motor für Resilienz, Inklusion und Regeneration verfehlen.

Børge Brende, President und CEO des The World Economic Forum, erklärte: "Angesichts der zunehmenden Globalisierung des Reiseverkehrs stehen wir an einem entscheidenden Scheideweg. Das Potenzial des Sektors, integrativen Wohlstand, kulturelles Verständnis und ökologische Erneuerung voranzutreiben, ist enorm doch um diese Chance zu nutzen, sind mehr als nur schrittweise Veränderungen erforderlich."

"Es erfordert eine mutige Neugestaltung der Systeme, die Reisen und Tourismus stützen, verankert in einer Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen. Von der Vereinheitlichung nachhaltiger Kraftstoffstandards bis hin zur Stärkung lokaler Gemeinschaften bei der Tourismusplanung es ist an der Zeit, die Regeln neu zu gestalten, um einen Sektor zu schaffen, der besser für die Menschen und den Planeten funktioniert. Dieser Bericht bietet einen Entwurf, um diese Transformation zu steuern und das volle Potenzial des Tourismus in einer sich rasch wandelnden Welt auszuschöpfen."

Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus des Königreichs Saudi-Arabien, erklärte:

"Dieser Bericht bestätigt eine globale Tatsache: Der Tourismus ist nicht nur eine isolierte, eigenständige Branche, sondern ein Motor für Wirtschaftswachstum, kulturelles Verständnis und internationale Zusammenarbeit, der alle Aspekte der erlebnisorientierten Weltwirtschaft beeinflusst. Angesichts des Wachstums der Branche muss die Weltgemeinschaft entschlossen vorangehen und den Tourismus neu gestalten, um ihn nachhaltiger, integrativer und widerstandsfähiger zu machen."

"In Saudi-Arabien investieren wir in regenerative Reiseziele, zukunftsfähige Infrastruktur und Talentförderung nicht nur, um bis 2030 150 Millionen Besucher willkommen zu heißen, sondern auch, um die Zukunft des globalen Tourismus mitzugestalten und zu unterstützen. Die Geschichte, die über den Tourismus der Zukunft geschrieben wird, ist eine Geschichte des Wandels, und wir laden die Welt ein, daran teilzuhaben."

Bob Willen, Managing Partner und Chairman bei Kearney, fügte hinzu: "Der Tourismus ist ein wichtiger Motor für Arbeitsplätze, Kultur und Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt. Da die Branche wächst, um den Bedürfnissen von Milliarden weiterer Reisender gerecht zu werden, muss sie sich auch weiterentwickeln. Das bedeutet, Technologie verantwortungsbewusst einzusetzen, Arbeitnehmer und kleine Unternehmen zu unterstützen, den Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass lokale Gemeinschaften wirklich davon profitieren."

"Die Grundsätze in unserem Bericht zeigen einen praktischen Weg auf, der von Investitionen in eine umweltfreundlichere Infrastruktur und den Aufbau einer integrativeren Belegschaft bis hin zur Erhaltung des kulturellen Erbes und der Planung für künftige Krisen reicht. Es geht darum, einen Reise- und Tourismussektor zu schaffen, der nicht nur größer ist, sondern im Interesse aller funktioniert."

Travel and Tourism at a Turning Point: wird vom The World Economic Forum in Zusammenarbeit mit Kearney und dem Königreich Saudi-Arabien veröffentlicht. Der Bericht stützt sich auf globale Daten, Experteninterviews und Szenariomodelle, um einen Fahrplan für eine nachhaltige und integrative Zukunft des Tourismus zu erstellen.

