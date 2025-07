München/Berlin (ots) -Mit einem Fest in München feiern Mitarbeitende und Unterstützer*innen heute unter dem Motto "25-Jahre aktiv - für Gesundheit, Menschenrechte und Solidarität" das Jubiläum von Ärzte der Welt e.V..Im Jahr 2000 initiierte der Kieferchirurg Prof. Wilfried Schilli die Gründung des deutschen Ablegers der französischen Nichtregierungsorganisation Médecins du Monde. Sein Engagement prägte ein Jahr später den ersten von Ärzte der Welt e.V. organisierten Einsatz - die "Aktion Lächeln" in Kambodscha. In den folgenden zwei Jahrzehnten konnten die lokalen Strukturen gestärkt und das Projekt 2023 erfolgreich abgeschlossen werden.Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der deutschen Sektion von Ärzte der Welt war 2006 die Gründung des ersten Inlandsprojekts open.med München. Heute hat sich Ärzte der Welt mit seinen open.med-Praxen in München, Hamburg, Berlin und Magdeburg sowie dem Medmobil in Stuttgart auch in Deutschland als wichtige Unterstützung für Menschen etabliert, die durch die Lücken der regulären Gesundheitsversorgung fallen. Denn mehrere Hunderttausend haben hierzulande keinen ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Betroffene erhalten in den offenen Praxen und Behandlungsbussen von Ärzte der Welt nicht nur medizinische Hilfe, sondern auch Beratung rund um soziale und bürokratische Fragen.2014 startete die Organisation ihr Projekt im Osten der Ukraine. Der russische Großangriff im Februar 2022 zwang das dortige Team, seinen Standort zu wechseln und seine Arbeit auf andere Landesteile auszuweiten. Drei Jahre später steht Ärzte der Welt der unter dem Krieg leidenden Bevölkerung verstärkt zur Seite.2021 folgte ein Projekt mit dem Ziel, die Mutter-Kind-Gesundheit in Äthiopien zu verbessern. Heute leisten mobile Teams in der äthiopischen Region Somali Menschen in sehr abgelegenen und unterversorgten Gebieten medizinische Hilfe.Auf politischer Ebene setzt sich das Ärzte der Welt-Advocacy-Team in Berlin in enger Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen der Öffentlichkeitsarbeit für das Recht auf Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Deutschland und weltweit ein."Was als kleine Initiative engagierter Mediziner*innen begann, ist heute ein Netzwerk aus Mitstreiter*innen im In- und Ausland", sagt Dr. Peter Schwick, Vorstandsvorsitzender von Ärzte der Welt Deutschland. "25 Jahre, das sind unzählige Geschichten von Engagement, Solidarität und Resilienz. Und unsere Geschichte endet nicht mit diesem Jubiläum. Wir feiern es als Ansporn für kommende Herausforderungen und lassen uns trotz und gerade wegen der dramatischen Weltlage die Zuversicht nicht nehmen. Wir danken allen, die diesen Weg mit uns gehen."Über Ärzte der Welt:Ärzte der Welt ist die deutsche Sektion des internationalen Netzwerks der französischen Mutterorganisation Médecins du Monde. Diese war Ende 1980 aus einer Rettungsaktion für vietnamesische Bootsflüchtlinge hervorgegangen. Das Ärzte der Welt-Netzwerk führt mehr als 450 Projekte in über 70 Ländern durch.Pressekontakt:Stephanie KirchnerPressereferentinÄrzte der Welt e.V.m. +49 (0) 159 0406 2104@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36565/6069597