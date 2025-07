Köln (ots) -Heute steigt das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen in EM ein - und dann werden sicher auch viele Nachwuchs-Kickerinnen ihren Heldinnen die Daumen drücken.Der WDR hat für "15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen" exklusive Zahlen des DFB zur Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs in Deutschland bekommen. Demnach boomt der Bereich weiter: Der DFB meldet zur Saison 2024/2025 einen Zuwachs bei weiblichen Mitgliedern von fast 7 Prozent (von 892.246 auf 953.634), bei den Mädchen bis 16 Jahre im Spielbetrieb stieg die Zahl ebenfalls um 7 Prozent (von 111.244 auf knapp 119.000).Noch größer ist der Boom auf Teamebene: In der abgelaufenen Saison gab es mit 6.042 Mädchenmannschaften 10 Prozent mehr als in der Vorsaison - und einen deutlich stärkeren Zuwachs als bei den Jungs.Der DFB kann sich insgesamt erstmals über mehr als ach 8 Millionen Mitglieder freuen (8.005.050). Die kompletten Zahlen zur Mitgliederentwicklung in der Saison 2024/2025 wird der Verband in Kürze veröffentlichen.Pressekontakt:WDR Newsroom 0221 220 8787 newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6069595