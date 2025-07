Die Aktie der DHL Group hat sich in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Korrekturtief Anfang April nach oben absetzen können. Auch einige Analysten äußerten sich zuversichtlich für das Papier. Nun gibt es auch Neuigkeiten, was das Brief- und Paketgeschäft angeht. Die Finanzchefin Melanie Kreis erteilte anderslautenden Forderungen von Investoren zu einer Abspaltung eine Absage.Gegenüber der Börsen-Zeitung sagte Kreis: "Unser Vorstandsteam hat immer wieder klar gesagt, dass der Bereich Post ...

Den vollständigen Artikel lesen ...