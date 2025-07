EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Personalie

Stabilus SE: Andreas Jaeger wird zum 1. November 2025 neuer Finanzvorstand

Aufsichtsrat bestellt Andreas Jaeger, derzeit Finanzvorstand und Interims-CEO der börsennotierten Schweizer Forbo-Gruppe, zum künftigen Finanzvorstand der Stabilus SE

Jaeger folgt auf Stefan Bauerreis, der Stabilus auf eigenen Wunsch im Februar 2025 verlassen hat

Koblenz, 4. Juli 2025 - Der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einem der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat Andreas Jaeger (53) zum Finanzvorstand bestellt. Er wird seine Tätigkeit am 1. November 2025 aufnehmen und folgt auf Stefan Bauerreis, der Stabilus auf eigenen Wunsch im Februar 2025 verlassen hat. Bis zu seinem Amtsantritt verantwortet weiterhin CEO Dr. Michael Büchsner mit Unterstützung des erfahrenen Finanzmanagers Dr. Wend v. Wietersheim übergangsweise das Aufgabengebiet des Finanzvorstands.

Der Schweizer Staatsbürger Andreas Jaeger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verantwortlichen Finanzfunktionen in Industrieunternehmen. Seit 2021 fungiert er als Mitglied der Konzernleitung und Chief Financial Officer der in Baar (Schweiz) ansässigen börsennotierten Forbo Holding Ltd, einem führenden Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Forbo beschäftigt mehr als 5.100 Mitarbeitende und hat im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von 1.122,0 Mio. CHF erlöst. Seit Februar 2025 hat Jaeger dort außerdem interimistisch die Aufgaben des CEO übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Zuvor war er rund fünf Jahre bei Geberit als Head Corporate Controlling und von 2006 bis 2016 in verschiedenen Finanzfunktionen bei Holcim beschäftigt, zuletzt als Chief Financial Officer der Holcim Ecuador S.A. Seine Karriere begann er in Funktionen als Audit Manager und Berater bei PricewaterhouseCoopers und IBM Business Consulting Services. Jaeger verfügt über einen Abschluss als diplomierter Wirtschaftsprüfer sowie als Betriebsökonom FH an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und einen Executive Master in European and International Business Law an der Universität St. Gallen.

Dr. Stephan Kessel, Aufsichtsratsvorsitzender der Stabilus SE, sagte: "Ich freue mich, dass der Suchprozess nach einem neuen Finanzvorstand so schnell zu einem erfolgreichen Ende gekommen ist. Andreas Jaeger ist seit vielen Jahren in verantwortlichen Finanzfunktionen in vielfältigen Industrien tätig, verfügt über Auslandserfahrung und kommt aus einem börsennotierten Unternehmen. Damit erfüllt er voll und ganz das Profil, das wir uns für die Rolle des Finanzvorstands bei einem internationalen Industriekonzern wie Stabilus zum Ziel gesetzt hatten."

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Ich freue mich bereits heute auf die Zusammenarbeit mit unserem zukünftigen Vorstandskollegen. Dank seiner umfassenden Erfahrung als CFO in unterschiedlichen Industriebereichen wird Andreas Jaeger als Finanzvorstand wertvolle Impulse zum Erfolg und profitablen Wachstum von Stabilus geben."

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de .

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

