Almonty Industries (TSX:AII) (WKN: A1JSSD; ISIN: CA0203981034) rückt in 2025 in den Fokus strategischer Rohstoffsicherung und das mit gutem Grund.

Denn trotz Kursvervierfachung und Werten von über 1,2 Mrd. CAD ist die Story wohl nach lange nicht ausgelaufen. Allen voran verstörend sind die internationalen Spannungen zwischen den Machtblöcken USA, Europa und China. Diese drohen sich noch zu verstärken. Momentan gönnt der eine dem anderen nicht die Butter auf dem Brot, was sich auf den letzten Gipfelgesprächen deutlich gezeigt hat. Zölle, Inflation, hohe Verschuldung und eine fatale Beschaffungslage auf den Rohstoffmärkten verstärken die politischen Verwerfungen zwischen Ost und West noch weiter. Im Zentrum des Sturms stehen die Rohstoffproduzenten und die industriellen Abnehmer, die auf stabile Lieferketten angewiesen sind. Ein Update zu unserem Top-Favoriten Almonty Industries.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Vom Nischenplayer zum Schlüsselakteur: Almontys globale Mission

Almonty Industries gehört zu den dynamischsten Aufsteigern des Jahres und steht vor einem möglichen Paradigmenwechsel. Was sich derzeit in Südkorea mit der Wiederinbetriebnahme der Sangdong-Mine entfaltet, ist nicht weniger als die Etablierung des größten Wolfram-Produzenten außerhalb Chinas, zu einem Zeitpunkt, an dem geopolitische Spannungen den Markt für kritische Metalle dramatisch verschärfen. Westliche Regierungen reagieren mit strategischer Vorratspolitik und setzen dabei verstärkt auf Anbieter wie Almonty. Die Nachfrage nach nicht-chinesischen Lieferketten trifft hier auf ein hochentwickeltes, fast betriebsbereites Projekt mit enormer Hebelwirkung. Dass sich bereits US-Verteidigungsunternehmen langfristige Abnahmeverträge sichern, ist Ausdruck eines tiefen Vertrauens in das Geschäftsmodell und ein Vorgriff auf kommende Ertragssprünge. Almonty ist damit weit mehr als ein reiner Minenbetreiber, das Unternehmen ist im Begriff, zu einem geopolitischen Schlüsselakteur in der Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu werden. Der Markt beginnt das Potenzial zu erkennen, im Wertevergleich zu anderen notierten kritischen Rohstoff-Unternehmen fehlt aber noch ein gewaltiges Stück.

Zum Nasdaq-Listing eine kleine technische Umstellung

Gestern kündigte das Unternehmen eine technische Veränderung der Aktienzahl an. Es handelt sich um eine Zusammenlegung im Verhältnis 1 zu 1,5. Denn: Um an der Nasdaq gelistet zu werden, verlangen Markt-Regularien Mindestpreise je Aktie, in der Regel oberhalb von 3 USD. Obwohl Almontys Aktienkurs diese Schwelle bereits überschritten hat, schafft das Unternehmen durch die Konsolidierung zusätzliche Sicherheit für das bevorstehende Listing. Wichtig für Anleger: Die Konsolidierung der Aktie findet bereits am Montag statt. Wer also Wertvergleiche anstellen möchte, notiert sich am besten den Positionswert nach dem Freitags-Börsenschluss. Leerverkäufer dürften zu diesem Zeitpunkt keine Freude haben, denn Depotbanken neigen vor solchen Terminen dazu, Positionen zu schließen. Sollten Abwicklungsprozesse wie die Umstellung der Depotbestände verzögert verlaufen, wäre es möglich, dass einige Leerverkäufer kurzfristig in Zugzwang geraten. Aber was Shorties Perlen auf die Stirn treibt, sind Sonderrenditen für Langfristanleger!

Es gleicht einem Adelstitel

Die Vorbereitung auf den Eintritt in den renommierten US-Handel unterstreicht den Anspruch, künftig verstärkt internationale Investoren anzusprechen. Denn ein Listing an der Nasdaq eröffnet nicht nur Zugang zu kapitalstarken Fonds und institutionellen Anlegern, sondern erhöht auch die Chance auf weitere Indexaufnahmen sowie die erhöhte Sichtbarkeit am Weltmarkt. Für Unternehmen wie Almonty ist dies gleichbedeutend mit einem Qualitätssiegel, denn nur wer umfassende Transparenz-, Finanz- und Governance-Anforderungen erfüllt, schafft es an den bekanntesten Aktienort der Welt. Langfristig könnten sich daraus erhebliche Vorteile bei Kapitalbeschaffung und Bewertung ergeben. Kurzfristig führt es zu einer deutlichen Erhöhung der Liquidität. Wir dürfen gespannt sein!

Stockhouse besucht die Panasqueira-Mine in Portugal

In den letzten Tagen erfolgte eine Besichtigung der Betriebsstandorts Panasqueira in Portugal. Die zu 100 % im Unternehmensbesitz befindliche Mine liegt in der Nähe von Covilhã in der Region Castelo Branco und zählt zu den ältesten durchgehend betriebenen Wolframminen der Welt. Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1896 hat sie sich zu einer der zuverlässigsten Quellen für hochreines Wolframkonzentrat entwickelt. Heute verarbeitet die Mine jährlich rund 700.000 bis 800.000 Tonnen Erz und produziert daraus monatlich etwa 100 bis 120 Tonnen Konzentrat. Ein aktueller Fokus liegt auf der Erschließung einer neuen Abbauebene (Level 4), die sowohl die Produktionsmenge erhöhen als auch die betriebliche Effizienz verbessern soll.

Hier geht es zum interessanten Video-Beitrag: https://www.youtube.com/watch?v=XCpnqmg-sQA

Die Kursentwicklung setzt sich dynamisch fort. Prozyklische Unterstützung durch steigende Umsätze und aufwärtsgerichtetes Momentum. Die Reise sollte weiter gehen! Quelle: LSEG vom 03.07.2025

Die Almonty-Story läuft mehr als beeindruckend. Weltweit gibt es wohl nur wenige Aktien, bei denen das Geschäftsmodell wie ein Zwilling zur weltpolitischen Lage passt. Knappheit, globale Spannungen und Angst vor einem neuen Zusammenbruch der Lieferketten: Ein Potpourri mit ordentlich Treibstoff!

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Enthaltene Werte: CA0203981034