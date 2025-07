The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2025



ISIN Name

DE000LB01VN7 LBBW DAI BOAP 15/25

XS2199567970 UNIQA INSUR. 20/35 FLR

US470160BQ42 JAMAICA, GOV. 14/25

XS2200501653 OUTOKUMPU 20/25 CV

XS2155486942 GRENKE FIN. 20/25 MTN

XS1605393054 THAMES WATER UT.17/29 MTN

XS0524471355 DT. BAHN 10/25 MTN

DE000HLB4RE3 LB.HESS.THR.CA.TIL.07C/18

XS2023872174 AROUNDTOWN 19/25 MTN

DE000A383B28 KRED.F.WIED. 24/34 MTN





