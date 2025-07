FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS TIEFER - Nach seiner zweitägigen Stabilisierung zeichnen sich im Dax am Freitag wieder Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,4 Prozent tiefer auf 23.847 Punkte. Damit würde der Abschlag diese Woche auf 0,8 Prozent anwachsen. Die Rekorde in den Nasdaq-Indizes in den USA fielen am Vorabend etwa mit dem Ende des europäischen Handels zusammen. Weiteren Schub gab es nicht mehr und an diesem Freitag wird in Übersee aufgrund des "Unabhängigkeitstages" nicht gehandelt. Derweil wird das Zeitfenster kleiner für einen Zolldeal der EU mit den USA. US-Präsident Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten lassen, wenn die Europäer ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommen.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben nach der Bekanntgabe überraschend positiver Arbeitsmarktdaten ihren Rekordkurs fortgesetzt. So erklomm der marktbreite S&P 500 am Donnerstag eine weitere Höchstmarke und gewann am Ende des verkürzten Handelstags 0,83 Prozent auf 6.279,35 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,99 Prozent auf 22.866,97 Punkte aufwärts. Auch er hatte im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht. Der Dow Jones Industrial hingegen ist noch ein kleines Stück von einem Höchststand entfernt. Der Leitindex stieg um 0,77 Prozent auf 44.828,53 Punkte. Damit beendete der Dow die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche mit einem Plus von 2,3 Prozent. Am Freitag bleiben die US-Börsen wegen des "Independence Day" geschlossen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Zollstreitigkeiten der USA mit vielen Ländern haben die Anleger an den Börsen Asiens am Freitag einmal mehr eher vorsichtig gestimmt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war im späten Handel kaum verändert. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen enthält, stieg indes um gut ein halbes Prozent, während der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent fiel.



DAX 23.934,13 0,61% XDAX 23.943,40 0,56% EuroSTOXX 50 5.343,15 0,46% Stoxx50 4.485,73 0,28%

DJIA 44.828,53 0,77%

S&P 500 6.279,35 0,83%

NASDAQ 100 22.866,971 0,99%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,41 0,08%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1779 0,19%

USD/Yen 144,35 -0,40%

Euro/Yen 170,04 -0,21%

°



BITCOIN:





Bitcoin 109.122 -0,48%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 68,70 -0,10 USD WTI 66,98 -0,02 USD °



/mis