Helvetica Capital AG / Schlagwort(e): Ankauf/Private Equity

Helvetica Capital investiert in die Statron AG



04.07.2025 / 08:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 04. Juli 2025 Schweizer Unternehmer-Investoren erwerben gemeinsam mit den ehemaligen Eigentümern Peter Limacher und Pius Rogger im Rahmen einer nachhaltigen, eigenständigen Zukunftsregelung die Statron AG. Die Statron AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit unterbrechungsfreie Stromversorgungs-Anlagen (USV) und Batteriesysteme (z.B.: BESS). Das unternehmerische Konzept des Käuferkonsortiums für die Statron AG sieht vor, das Unternehmen eigenständig und unabhängig weiterzuführen und zu entwickeln, damit sein volles Potenzial schnell und flexibel realisiert werden kann. Dabei soll das Geschäft mit USV-Anlagen weiter gestärkt und mit Batteriespeicheranlagen ausgebaut werden. Peter Limacher und Peter Rogger als ehemalige Mehrheitsaktionäre: «Wir freuen uns, dass die Statron in Schweizer Besitz bleibt und wir mit Helvetica Capital die richtigen Partner gefunden haben». Ruben Vogelsang, bestehender und künftiger CEO, kommentiert die Transaktion wie folgt: «Wir beabsichtigen die führende Position der Statron AG und die damit verbundenen technischen Kernkompetenzen weiter auszubauen und sorgen mit diesem Schritt für Kontinuität gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern». Giovanni Leonardi, neuer Verwaltungsratspräsident der Statron AG: «Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Management Team die Statron AG weiter erfolgreich in die Zukunft führen zu dürfen. Als künftige Ankerinvestoren stehen wir für eine nachhaltige eigenständige Entwicklung ein und sind überzeugt, dass wir mit gemeinsamem unternehmerischem Einsatz die erfolgreiche Geschichte der Statron AG fortschreiben werden». Über Helvetica Capital ( www.helvetica-capital.ch )

Die Helvetica Capital AG ist eine unternehmerisch geprägte Investorin mit Fokus auf Schweizer KMU. Helvetica Capital investiert in Firmen und berät sowohl Unternehmer wie auch Investoren bei Finanzierungs- und Nachfolgelösungen. Erklärtes Ziel ist die nachhaltige und langfristige Entwicklung von «Hidden Champions» durch aktiven operativen und strategischen Einsatz. Über die Statron AG ( www.statron.ch )

Seit rund 50 Jahren ist Statron DER Partner für unterbrechungsfreie Stromversorgungslösungen (USV) und Batteriesysteme (BESS). Zehntausende USV-Anlagen und Batteriesysteme stehen seither zuverlässig im Einsatz. Dieser Erfolg basiert auf traditionellen Schweizer Werten wie Qualität, Innovationsgeist und technische Exzellenz. Die Kunden der Statron AG stammen schwerpunktmässig aus den Bereichen Elektroenergietechnik, Öl&Gas, Bahntechnik, Flughafen, Industrie, Telekom und Infrastruktur. Die Statron-Gruppe, bestehend aus insgesamt 10 Unternehmen, beschäftigt weltweit 240 motivierte Mitarbeitende, davon 60 Mitarbeitende in der Schweiz an den Standorten Mägenwil (AG) und Crissier (VD).



Ende der Medienmitteilungen