FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WOLFSPEED INC. 20/26 CV US225447AD33
WOLFSPEED 23/29 CV US977852AD45
WOLFSPEED 23/28 CV US977852AB88
AB/FROM ONWARDS 04.07.2025
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WOLFSPEED INC. 20/26 CV US225447AD33
WOLFSPEED 23/29 CV US977852AD45
WOLFSPEED 23/28 CV US977852AB88
AB/FROM ONWARDS 04.07.2025
© 2025 Xetra Newsboard