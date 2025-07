-Bewusstsein für Wert und Potenzial von EVs weitläufig schärfen-

webCG Inc. (Hauptsitz: Shibuya-ku, Tokio; Vertretungsberechtigter Direktor: Shun Kondo), ein Mitglied der Kakaku.com Group, hat am Mittwoch, den 18. Juni, und Donnerstag, den 19. Juni 2025, mit einem Mercedes-Benz EQS 450+ einen neuen Guinness World Record von 1.045 km aufgestellt. Dies ist die längste Strecke, die ein Elektrofahrzeug (EV) mit einer einzigen Ladung jemals zurückgelegt hat. Die Initiative wurde mit dem Ziel durchgeführt, das Verständnis für Elektrofahrzeuge zu vertiefen und das Bewusstsein für ihren Wert und ihr Potenzial weitläufig zu schärfen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250630088825/de/

Set Guinness World Record for longest distance travelled by EV on single charge

Beschreibung der Challenge

webCG fuhr das Top-Elektrofahrzeug von Mercedes-Benz, den "EQS", bis die Batterie des Fahrzeugs aus einem vollständig geladenen Zustand entleert war, um die zurückgelegte Strecke zu messen. Das Unternehmen wollte den bisherigen Rekord für die längste zurückgelegte Strecke (949 km) übertreffen und den wichtigen Meilenstein von über 1.000 km erreichen.

Ein ausführlicher Bericht über diese Herausforderung ist derzeit auf "webCG", einem Online-Medium für Auto-Enthusiasten, verfügbar.

Spezielle Webseite (nur in japanischer Sprache): https://www.webcg.net/articles/-/52232

Beschreibung der Guinness World Record-Zertifizierung

Offizieller Name des Rekords:

Die längste Strecke, die ein Elektrofahrzeug mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat, beträgt 1.045 km (649 Meilen 1.742 Fuß) und wurde am 19. Juni 2025 von webCG Inc. (Japan) in einem Mercedes-Benz EQS 450+ in Japan erreicht.

Datum des Rekords: Donnerstag, 19. Juni 2025

Mit Blick in die Zukunft wird sich WebCG auch weiterhin bemühen, eine Automobilinformationsseite zu realisieren, die effektiv zur Entwicklung der Automobilindustrie beiträgt und die von einem breiten Spektrum von Enthusiasten als unterhaltsam und benutzerfreundlich empfunden wird.

Über webCG https://www.webcg.net/ )

Web magazine für Auto-Enthusiasten wurde 1998 als Online-Ausgabe des Automagazins "CAR GRAPHIC" ins Leben gerufen und bietet aktuelle Fahrberichte, Nachrichten, Essays und vieles mehr. Der Fokus liegt auf Informationen rund um neue Fahrzeugmodelle aus Japan und anderen Ländern.

[Offizielle Social Media-Konten von webCG]

• Facebook: https://www.facebook.com/webcgnet/

• X (ehemals Twitter): https://x.com/webcgnet

[webCG Inc. Unternehmensprofil] Sitz Digital Gate Bldg. 6th Floor, 3-5-7 Ebisu-Minami, Shibuya-ku, Tokio, Japan Vertretungsberechtigter Direktor Shun Kondo Website https://www.webcg.net/

[Kakaku.com, Inc. Unternehmensprofil] Sitz Digital Gate Bldg., 3-5-7 Ebisu-Minami, Shibuya-ku, Tokio, Japan Vertretungsberechtigter Direktor Atsuhiro Murakami Geschäftsaktivitäten Entwicklung und Betrieb von Websites und Anwendungen und Bereitstellung verschiedener Plattformen Website https://corporate.kakaku.com/company/service?lang=en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250630088825/de/

Contacts:

webCG Inc.

Editorial Dept.

info@webcg.net