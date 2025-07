Klagenfurt (ots) -Die Qualität der österreichischen Badegewässer wird nach europaweit einheitlichen Kriterien regelmäßig von der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) sowie der EEA (Europäische Umweltagentur) untersucht und veröffentlicht. Kärntens Badeseen schneiden in den aktuellen Auswertungen (2. Juni 2025) bestens ab, nämlich durchgängig mit der Bewertung "ausgezeichnet".Gemessen wird hierbei vor allem das Vorkommen bzw. Fehlen bestimmter Indikatorkeime, die die Wasserqualität definieren. Zum Unterschied dazu wird im kürzlich veröffentlichten Kärntner Seenbericht der sogenannte "ökologische Zustand" der Seen feststellt, der u.a. durch den Bestand an Fischen und Wasserpflanzen eines Sees definiert ist.Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung: "Für das Badevergnügen ist die durch AGES und EEA erhobene Wasserqualität ausschlaggebend. Wir freuen uns daher, auch dieses Jahr wieder verkünden zu können, dass die Wasserqualität an den Kärntner Badeseen durchgängig in den relevanten Auswertungen als "ausgezeichnet" eingestuft wird."Kärnten bietet Badespaß und Wassersport in reinstem WasserKärntens Seen glänzen nicht nur durch ihre türkise Farbe und malerische Landschaft, in die sie eingebettet sind, sondern auch durch ihre hervorragende Wasserqualität: Laut den aktuellen Messdaten des AGES Badegewässermonitorings (letztes Monitoring der Badestellen am 2.6.2025) wird allen untersuchten Kärntner Badeseen, darunter diverse Badestellen am Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See, Faaker See, Klopeiner See, Turnersee, Weissensee, Keutschacher See, Rauschelesee, Längsee, Pressegger See, Afritzer See, Brennsee bis hin zu Silbersee und Greifenburger Badesee eine "ausgezeichnete Badegewässerqualität" attestiert. https://www.ages.at/umwelt/wasser/badegewaesser-monitoring?bundesland=k&cHash=8e316ecec902722b3cec76f8b5f15775c3952Gerhard Hohenwarter, Meteorologe bei der Geosphere Austria, kennt die Hintergründe der ausgezeichneten Wasserqualität der Kärntner Badeseen: "Durch eine gut ausgebaute Ringkanalisation wird gewährt, dass die Wasserqualität der Kärntner Seen nicht negativ beeinflusst wird. Des weiteren haben die Kärntner Seen einen regelmäßigen Zulauf an Frischwasser aus Niederschlag und Zuflüssen."Kärnten nimmt damit seit Jahren eine Spitzenposition in ganz Europa ein. Die Europäische Umweltagentur (EEA) fasst jährlich die Messung der Wasserqualität an 22.000 Badestellen in Europa zusammen. Am 20.6.2025 wurde der aktuelle Bericht der EEA veröffentlicht: Die mehr als 30 offiziell geprüften Badestellen in Kärnten erhielten alle ausnahmslos die Bestnote "ausgezeichnet".Das bestätigen auch Kärntens Urlaubsgäste in der jährlich durchgeführten T-MONA-Gästebefragung. Die Bewertung der Gäste zu "Naturbelassenheit der Seen und Flüsse" sowie zur Wassertemperatur an Kärntens Badeseen fiel jeweils - klar überdurchschnittlich - mit der Schulnote 1,6 aus.Pressekontakt:Barbara TschöscherUnternehmenskommunikationKärnten Werbung GmbHVölkermarkter Ring 21AT - 9020 Klagenfurt am WörtherseeT: +43-463-3000-237E: barbara.tschoescher@kaernten.atwww.kaernten.atOriginal-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11941/6069668