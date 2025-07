DJ Trump nach Telefonat mit Putin "sehr enttäuscht"

Von Alexander Ward, Georgi Kantchev und Alex Leary

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat telefonisch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine gesprochen, aber keine Fortschritte bei der Beendigung der Kämpfe erzielt. "Ich bin sehr enttäuscht von dem Gespräch, das ich heute mit Präsident Putin hatte, weil ich nicht glaube, dass er da ist", sagte Trump nach seiner Rückkehr nach Washington von einer Kundgebung in Iowa. "Ich sage nur, ich glaube nicht, dass er aufhören will, und das ist schade." Der Präsident sagte, er werde am Freitagmorgen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij sprechen.

Nach Angaben des Kremls forderte Trump Putin auf, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden, was dieser jedoch ablehnte. Es war das erste Gespräch der beiden Staatsoberhäupter, seit US-Regierungsbeamte diese Woche erklärten, sie hätten eine Reihe von Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt. Trump wies darauf hin, dass die USA nicht beschlossen hätten, Waffen an Kiew zurückzuhalten, fügte aber hinzu, dass die USA prüften, ob sie die Waffen für die Bestände des Pentagons benötigten. "Wir müssen sicherstellen, dass wir selbst genug haben", sagte er.

Laut Juri Uschakow, einem engen Berater des russischen Präsidenten, erklärte Putin Trump während des Telefonats, dass Russland trotz Trumps Forderungen nach einem raschen Ende des Konflikts nicht von seinen Zielen in der Ukraine abrücken werde. "Unser Präsident sagte, dass Russland seine Ziele erreichen wird, das heißt die Beseitigung der bekannten Ursachen, die zu der gegenwärtigen Situation geführt haben", sagte Uschakow, zitiert von der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. "Russland wird von diesen Zielen nicht abrücken."

Putin habe die Bereitschaft Russlands bekundet, die Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen, aber Termine für neue Gespräche zwischen Kiew und Moskau seien nicht besprochen worden, sagte Uschakow. Trump und Putin hätten nicht über die Unterbrechung der Waffenlieferungen an die Ukraine gesprochen.

Trump hat sich in den letzten Tagen kritisch gegenüber Putin geäußert und auf dem Nato-Gipfel vergangene Woche erklärt, dass der russische Präsident die Hauptverantwortung für die Fortsetzung des dreijährigen Krieges mit der Ukraine trage.

Das Weiße Haus hatte sich von den Bemühungen um ein Friedensabkommen zwischen Kiew und Moskau zurückgezogen, nachdem es im vergangenen Monat nicht gelungen war, Putin zur Annahme eines vorübergehenden Waffenstillstands zu bewegen. Die Entscheidung der USA, den Transfer von Patriot-Abfangraketen und anderen für die Ukraine bestimmten Waffen zu stoppen, hat bei den ukrainischen Politikern die Sorge geweckt, dass die Ukraine den zunehmenden und zunehmend tödlichen Luftangriffen Moskaus nicht standhalten kann.

