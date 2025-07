FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich ein leicht negativer Wochenausklang an. Der Dax sank am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 23.845 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenverlust von rund 0,8 Prozent an.

Für den MDax, den Index der mittelgroßen Unternehmen, ging es am Freitagmorgen um 0,6 Prozent auf 30.210 Punkte runter. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.

Die Rekordhochs der Nasdaq-Indizes in den USA am Vorabend fielen in etwa mit dem Ende des europäischen Handels zusammen. Weiteren Schub gab es nicht mehr und an diesem Freitag sind die Börsen jenseits des Atlantik aufgrund des "Unabhängigkeitstages" geschlossen.

Derweil wird das Zeitfenster kleiner für einen Zolldeal der EU mit den USA. US-Präsident Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten lassen, wenn die Europäer ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommen./edh/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145