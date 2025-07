Hanau (ots) -Qualifizierungsprogramme stärken Führungsbereitschaft von Lehrkräften / Repräsentative forsa-Befragung: Mehr als ein Viertel der Lehrkräfte in Deutschland kann sich vorstellen, künftig das Amt der Schulleitung zu übernehmenHamburg/Hanau, 4.07.2025 - Mehr als ein Viertel der Lehrkräfte in Deutschland ist motiviert, Führungsverantwortung in der Schule zu übernehmen. Besonders ausgeprägt ist diese Bereitschaft bei Lehrkräften, die an Qualifizierungsprogrammen für Schulführung teilnehmen: Sie streben deutlich häufiger eine Leitungsrolle an, zeigen überdurchschnittliche Entwicklungs- und Verantwortungsbereitschaft und zeichnen sich durch hohe Motivation und Lernbereitschaft aus.Das zeigt der Zwischenbericht der Studie "Schulleitung voraus" der Leuphana Universität Lüneburg im Rahmen der Hamburger Initiative "Grundschule voraus - gemeinsam.gestalten.lernen", getragen von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., der Heraeus Bildungsstiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS.Während bundesweit fast jede zweite Lehrkraft (45,4 %) kaum berufliche Entwicklungsperspektiven sieht, liegt dieser Anteil unter den Teilnehmenden an Voramtsqualifizierungen bei lediglich 5,9 %. Die Zwischenergebnisse legen nahe: Gezielte Förderung stärkt Haltung, Ambitionen und Aufstiegschancen - und könnte ein Schlüssel sein, dem wachsenden Führungskräftemangel im Bildungssystem entgegenzuwirken."Möchte man mehr Personen für Schulleitungspositionen gewinnen, ist es notwendig, dass Lehrkräfte frühzeitig Führungserfahrung sammeln und sich in Führungs- und Schulentwicklungsthemen als selbstwirksam erleben. Voramtsqualifizierungen, wie 'Grundschule voraus', können dabei helfen, indem sie Unsicherheiten reduzieren und Perspektiven für die eigene berufliche Weiterentwicklung schaffen", erklärt Prof. Dr. Marcus Pietsch, der die Studie an der Leuphana Universität Lüneburg leitet.Fünf zentrale Erkenntnisse des Zwischenberichts im Überblick:1. Lehrkräfte zeigen Führungsinteresse - mit regionalen Unterschieden: Deutschlandweit kann sich etwa jede vierte Lehrkraft (27,7 %) vorstellen, zukünftig das Amt einer Schulleitung zu übernehmen. Auf dem Land ist es nur jede achte (13,1 %).2. Entwicklungsperspektiven motivieren zur Führung: Fast jede zweite Lehrkraft in Deutschland (45,4 %) sieht wenig oder keine Möglichkeit zur eigenen beruflichen Weiterentwicklung. Bei Teilnehmenden einer Voramtsqualifizierung liegt dieser Anteil deutlich niedriger (5,9 %).3. Engagierte Lehrkräfte übernehmen früh Verantwortung: Lehrkräfte, die Schulleitung werden wollen, verfügen bereits über ein hohes Maß an positiver Führungserfahrung und sind motiviert, Verantwortung zu übernehmen.4. Qualifizierungsprogramme stärken Führungsbereitschaft: Lehrkräfte, die an Voramtsqualifizierungen für Führungsaufgaben teilnehmen, streben aktiv eine Leitungsrolle im Bildungssystem an, zeigen hohe Entwicklungsbereitschaft und erwarten bessere Aufstiegschancen.5. Lehrkräfte fordern starke Leitung für die Schule von morgen: Sie sehen die ideale Schule der Zukunft als individuell fördernd, teamorientiert und geprägt von alternativen Lernformen. Um diese Vision umzusetzen, brauchen Schulleitungen aus Sicht der Befragten vor allem Durchsetzungsvermögen, Ausdauer und Vernetzungsfähigkeit - im Austausch mit Politik, externen Partnern und der Schulgemeinschaft.Den vollständigen Zwischenbericht und Grafiken finden Sie hier: www.grundschule-voraus.deDirekte Links:- Studie: GV_02_25_Wissenschaftlicher Zwischenbericht_250702.indd (https://urldefense.com/v3/__https:/a.storyblok.com/f/121471/x/26ec32a40b/toepfer-stiftung_schulleitung-voraus-wissenschaftlicher-zwischenbericht_final.pdf__;!!Khq2BxTt!poOAVMBbKYUmfrFNunFVG2NgnXiwTj8Mamf6XpvIRBHMG6Lw9zRRUqe1WjVljEJTxdGgUjiinmz8uTypDBSKEexLg70lOkUyIel-0VQ-1yaaZdJERA$)- Zusammenfassung: GV_04_25_4 Seiter_250703_02.indd (https://urldefense.com/v3/__https:/a.storyblok.com/f/121471/x/36d2560121/toepfer-stiftung_gv_zusammenfassung_studie-schulleitung-voraus.pdf__;!!Khq2BxTt!poOAVMBbKYUmfrFNunFVG2NgnXiwTj8Mamf6XpvIRBHMG6Lw9zRRUqe1WjVljEJTxdGgUjiinmz8uTypDBSKEexLg70lOkUyIel-0VQ-1ybOBCLk2Q$)- Grafik 1: toepfer-stiftung_gv_grafik_zukunftig-sl.jpg (886×827) (https://urldefense.com/v3/__https:/a.storyblok.com/f/121471/886x827/7c2d7dd93a/toepfer-stiftung_gv_grafik_zukunftig-sl.jpg__;!!Khq2BxTt!poOAVMBbKYUmfrFNunFVG2NgnXiwTj8Mamf6XpvIRBHMG6Lw9zRRUqe1WjVljEJTxdGgUjiinmz8uTypDBSKEexLg70lOkUyIel-0VQ-1ybnaAugLA$)- Grafik 2: toepfer-stiftung_gv_grafik_berufl-perspektiven.jpg (886×827) (https://urldefense.com/v3/__https:/a.storyblok.com/f/121471/886x827/7a885f9d16/toepfer-stiftung_gv_grafik_berufl-perspektiven.jpg__;!!Khq2BxTt!poOAVMBbKYUmfrFNunFVG2NgnXiwTj8Mamf6XpvIRBHMG6Lw9zRRUqe1WjVljEJTxdGgUjiinmz8uTypDBSKEexLg70lOkUyIel-0VQ-1yaUNjmjOQ$)Initiative stärkt Führungskultur in SchulenZiel der Initiative "Grundschule voraus" ist es, engagierte Lehrkräfte frühzeitig auf Leitungsfunktionen vorzubereiten. Seit 2023 werden in Hamburg ausgewählte Lehrkräfte in ihrer Professionalisierung als Schulleitung und in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. Die Studie zeigt: Diese Form der systematischen Vorbereitung wirkt - und kann ein zentraler Baustein sein, um dem drohenden Führungskräftemangel im Bildungssystem entgegenzuwirken.Wissenschaftlicher HintergrundDie Studie basiert auf einer bundesweiten, repräsentativen Befragung von 932 Lehrkräften durch forsa sowie auf Daten der Grundschullehrkräfte, die an "Grundschule voraus" teilgenommen haben. Die Leuphana Universität Lüneburg untersucht unter der Leitung von Prof. Dr. Marcus Pietsch, welche Faktoren Lehrkräfte zur Übernahme von Führungsaufgaben motivieren und welche Rolle Qualifizierungen dabei spielen. Der Abschlussbericht erscheint 2027.Weitere InformationenDie Initiative "Grundschule voraus - gemeinsam.gestalten.lernen" wird von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., der Heraeus Bildungsstiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS durchgeführt. Unterstützt wird sie von der Behörde für Schule und Berufsbildung sowie vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung der Hansestadt Hamburg.Das Herausgeberkonsortium der Studie:Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. - engagiert sich europaweit auf den Gebieten Kultur, Wissenschaft, Bildung und Naturschutz. Ihr besonderes Anliegen ist die europäische Verständigung unter Wahrung kultureller Vielfalt. Im Bildungsbereich liegt der Fokus auf langfristigem und wertschätzendem Engagement. www.toepfer-stiftung.deHeraeus Bildungsstiftung - fördert Leadership auf allen Ebenen des Bildungssystems. Ziel ist es, Schulen zu stärken, in denen junge Menschen Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernehmen. Die Stiftung unterstützt Lehrkräfte und Schulleitungen mit wissenschaftlich fundierten Programmen und praxisnahen Angeboten. Im Fokus: Persönlichkeitsentwicklung, Führungskompetenzen und gelingende Transformation. www.heraeus-bildungsstiftung.deZEIT STIFTUNG BUCERIUS - schaut dorthin, wo es Spannungen oder Umbrüche gibt. Ob in Wissenschaft, Kultur, Bildung, Politik, Gesellschaft oder Medien - mit ihren Förderprojekten und eigenen Initiativen verteidigt die Stiftung Freiheiten, schafft Freiräume und gibt Orientierung, wo sie gebraucht wird. www.zeit-stiftung.dePressekontakt:Alfred Toepfer Stiftung F.V.SFritz RummelTelefon: 040 33 402 45rummel@toepfer-stiftung.deHeraeus BildungsstiftungChristiane LohrmannTelefon: 0176 178 42 917christiane.lohrmann@heraeus-bildungsstiftung.deZEIT STIFTUNG BUCERIUSRobin MichaTelefon: 040 41 336 873micha@zeit-stiftung.deOriginal-Content von: Heraeus Bildungsstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82934/6069685