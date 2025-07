NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer Roadshow mit Finanzchef Yves Chapot und anderen Managern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Reifenhersteller erwarte im zweiten Quartal einen Volumenrückgang im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Wegen der starken Produktionspräsenz in den USA sähen die Franzosen nur wenig Auswirkungen der US-Zölle. Zudem wolle Michelin überschüssiges Kapital eher für selektive Zukäufe als für die Ausschüttung an die Aktionäre verwenden./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400AJ45

© 2025 dpa-AFX-Analyser