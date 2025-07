Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA ist das große Fiskalpaket des US-Präsidenten auf dem Weg und es wird die Staatsverschuldung auf neue Höhen treiben, so die Analysten der Helaba. Zudem würden die zusätzlichen Zollsätze die Inflationsrisiken erhöhen. In dieser Gemengelage hätten die Rentennotierungen zuletzt nicht mehr von dem Anstieg der Zinssenkungserwartungen in den USA profitieren können, denn letztlich hätten die marktbasierten Inflationserwartungen zugelegt. Hinzu gekommen seien wie gestern solide Wirtschaftszahlen. Auch in der Eurozone sei es jüngst zu einem Anstieg der Inflationserwartungen gekommen, wobei hier zu beachten sei, dass die Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar tendenziell dämpfend auf die Preisentwicklung wirke. (04.07.2025/alc/a/a) ...

