GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges

GEBÄUDEVERSICHERUNGSINDEX BLEIBT UNVERÄNDERT BEI 1'190 PUNKTEN



04.07.2025 / 09:50 CET/CEST





Medienmitteilung Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich überprüft jährlich die Versicherungswerte aller Gebäude anhand des Zürcher Index der Wohnbaupreise. Damit gewährleistet sie, dass für Gebäude im Schadenfall ausreichender Versicherungsschutz zum Neuwert besteht. Von April 2023 bis April 2025 sind die Wohnbaupreise um 1.6% angestiegen. Damit erübrigen sich die Erhöhung des Versicherungsindex und der Gebäudeversicherungswerte. Eine Anpassung des GVZ-Versicherungsindex erfolgt, wenn sich die Baukosten - und damit die Preise im Baugewerbe - um mehr als plus/minus 5% verändern. Dies dient der marktgerechten Bewertung der Gebäude und dem Schutz vor Unterversicherung. Seit der letzten Anpassung des GVZ-Versicherungsindex im April 2023 ist der Index der Wohnbaupreise von 1'190.8 auf 1'210.4 Punkte gestiegen - ein Plus von lediglich 1.6 %. Der GVZ-Versicherungsindex bleibt daher für das Jahr 2026 unverändert bei 1'190 Punkten. Als Neuwert gilt der Betrag, der nach einem versicherten Schadenfall für den Wiederaufbau eines Gebäudes in gleicher Art, Grösse und Ausbaustandard benötigt wird. Dieser Wert wird in der Police als Versicherungswert ausgewiesen und bildet die Grundlage für die Prämienberechnung. Grafik «Entwicklung des Wohnbaupreis- und Versicherungsindex im Kanton Zürich» Unter https://www.gvz.ch/topnavigation/medien steht dieser Text zum Download bereit.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien: Andre Banz, Leiter Versicherung

(verfügbar heute, 4. Juli 2025, 10.00 bis 11.30 Uhr) Koordination durch:

Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch



