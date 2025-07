NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag noch etwas weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im September kostete 68,60 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortrag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August sank um 9 Cent auf 66,91 Dollar.

Im Blick bleibt das Treffen der wichtigsten Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihrer Verbündeten am Sonntag. Dort dürften sie eine weitere deutliche Produktionserhöhung beschließen, so die allgemeine Erwartung. Dabei dürfte es um 411.000 Barrel pro Tag gehen./mis