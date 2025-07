Hamburg (ots) -Eine aktuelle Umfrage von Erotik24.com (https://www.erotik24.com) und dem Marktforschungsinstitut Appinio unter 1.000 Teilnehmern zeigt, welche Auswirkungen die derzeitige Sommerhitze auf die Libido der Deutschen hat. Die Ergebnisse verdeutlichen: Die Hitzewelle dämpft zwar bei vielen die Lust, doch immerhin jeder Fünfte verspürt im Sommer mehr sexuelle Motivation. Diese wird meist im Schlafzimmer ausgelebt, doch auch Outdoor-Erfahrungen sind für viele attraktiv.Zitation: Die Umfrage wurde am 2. Juli 2025 von Appinio im Auftrag von Erotik24.com durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland von 18 bis 65 Jahren, repräsentativ für die nationale Bevölkerung.Hitzewelle dämpft Lust - aber jeder Fünfte wird im Sommer heißerDie Temperaturen diesen Sommer sorgen bereits für ordentlich Schweißperlen. Die Umfrage wurde am bislang heißesten Tag des Jahres durchgeführt - in einigen deutschen Städten stiegen die Temperaturen am 2. Juli auf bis zu 40 Grad.Es zeigt sich, dass der Sommer vielen beim Liebesspiel einen Strich durch die Rechnung macht: 36,5 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund der Hitze weniger Lust auf Sex zu haben.Demgegenüber stehen mehr als die Hälfte der Teilnehmer, denen die Wärme nichts ausmacht oder ihren Sexdrive sogar steigert: 34,8 Prozent verspüren gleich viel Lust wie sonst, und 21,6 Prozent geben an, dass ihre Libido bei Hitze sogar zunimmt.Frauen und ältere Menschen haben weniger Lust bei hohen TemperaturenWährend bei den Frauen 40,4 Prozent bei Hitze weniger sexuell angeregt sind, gilt das nur für 32,6 Prozent der Männer. Umgekehrt verspüren bei den Männern 26,8 Prozent mehr Lust, wenn die Temperaturen steigen, bei den Frauen sind es lediglich 16,4 Prozent.Auch in den Altersgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede: Nur 11 Prozent der Menschen zwischen 55 und 65 Jahren berichten von gesteigerter Lust bei Hitze, während dieser Anteil bei den 18- bis 54-Jährigen zwischen 22 und 27 Prozent liegt. Gleichzeitig gibt mit 42 Prozent die älteste Altersgruppe am häufigsten an, dass ihre Libido bei hohen Temperaturen sinkt, dicht gefolgt von den 18- bis 24-Jährigen mit 41 Prozent.Die Hitze dämpft also bei über einem Drittel der Befragten die Libido, abhängig von Alter und Geschlecht jedoch unterschiedlich stark.Über die Hälfte der Befragten bevorzugt im Sommer Sex im KühlenDoch wo vergnügen sich Menschen bei Hitze am liebsten, wenn sie trotz hoher Temperaturen Sex haben? Bei dieser Frage war eine Mehrfachauswahl möglich, wobei das Schlafzimmer mit 49,5 Prozent eindeutig die beliebteste Option ist.Für mehr als die Hälfte spielt Kühle eine wichtige Rolle bei der Ortswahl - ein klimatisierter Raum wurde mit 36,4 Prozent am zweithäufigsten genannt, und 22,7 Prozent sagten "Egal, Hauptsache es ist angenehm kühl". Viele mögen es außerdem feucht: Wasser wie See oder Pool (26,5 Prozent) sowie Dusche oder Badewanne (27,1 Prozent) wurden ebenfalls häufig genannt.Neben dem See stehen auch andere Outdoor-Spots hoch im Kurs: Viele haben schon Erfahrungen im eigenen Garten (13 Prozent), auf dem Balkon (10,9 Prozent) oder draußen im Park oder Wald (15,7 Prozent) gesammelt.Mehr als jeder Zweite hatte schonmal Outdoor-SexDass es bei der Hitze viele Menschen nach draußen zieht und Sex unter freiem Himmel für sie besonders reizvoll ist, überrascht kaum und deckt sich mit den Umfrageergebnissen.43,5 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal draußen Sex gehabt zu haben - wenn auch selten. 17,4 Prozent vergnügen sich sogar regelmäßig im Freien.16,7 Prozent haben bisher keinen Outdoor-Sex erlebt, würden es aber gerne ausprobieren - darunter mehr Männer (19,4 Prozent) als Frauen (14 Prozent). Nur etwa jeder Fünfte lehnt Sex unter freiem Himmel komplett ab, wobei es für deutlich mehr Frauen (28,8 Prozent) ein No-Go darstellt als für Männer (16 Prozent).Sommerhitze verändert das Liebesleben spürbarDie Ergebnisse zeigen insgesamt, dass Hitze einen klaren Einfluss auf das Sexleben vieler Menschen hat. Bei vielen sinkt die Libido, während immerhin jeder Fünfte bei hohen Temperaturen mehr Lust verspürt. Für das Liebesspiel zieht sich ein Teil lieber in kühle Räume zurück, während andere Outdoor-Spots oder alternative Orte für intime Momente wählen. 