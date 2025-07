Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 07.07.2025- (Nr. 244) Produktionsindex, Mai 2025Dienstag, 08.07.2025- (Nr. 245) Außenhandel, Mai 2025- (Nr. 246) Untergebrachte wohnungslose Personen, Stichtag: 31.01.2025- (Nr. 247) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 1. Quartal 2025- (Nr. 28) Zahl der Woche zum Elterngeld: Ansprüche von Müttern und Vätern im Vergleich, Jahr 2024Mittwoch, 09.07.2025- (Nr. 248) Straßenverkehrsunfälle (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024- (Nr. 249) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Juni 2025Donnerstag, 10.07.2025- (Nr. 250) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juni 2025- (Nr. 251) Baupreise für Wohngebäude, Mai 2025- (Nr. N035) Tourismusintensität in der EU: Übernachtungen und Anteil des Gastgewerbes an der Bruttowertschöpfung, Jahr 2023Freitag, 11.07.2025- (Nr. 252) Großhandelspreise, Juni 2025- (Nr. 253) Inlandstourismus, Mai 2025- (Nr. 254) Insolvenzen, April 2025 + Schnellindikator Juni 2025(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6069792