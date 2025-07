München (ots) -Unparteiisch, Staffel 2 (NDR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (6 x 30 Min.)Ab 15. August 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 18. und 26. August 2025 | 23:15 Uhr | Das ErsteIhre Arbeit ist die wohl schwierigste auf dem Fußballfeld - nirgendwo wird diese so offengelegt wie in "Unparteiisch", einer der erfolgreichsten Sport-Dokus der ARD. Woche für Woche stehen Schiedsrichter im Mittelpunkt hitziger Diskussionen. Auf dem Platz werden sie angegangen, im Stadion und in den sozialen Netzwerken beschimpft und bedroht. In der zweiten Staffel geben u. a. Felix Brych, Florian Exner und Fabienne Michel exklusive Einblicke in ihre Arbeit auf und neben dem Spielfeld. Der Funkverkehr auf dem Feld ist zu hören, über eine Bodycam wird die Perspektive der Schiedsrichter erlebbar, sie sprechen über den Umgang mit Druck und ihre persönlichen Karriereträume.Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser (BR/WDR)Dokuserie, Deutschland 2025 (3 x 40 Min.)Ab 26. August 2025 | in der ARD MediathekDie Dokuserie beschreibt die faszinierende Geschichte von Lana Kaiser, die als Daniel Küblböck bei DSDS berühmt wurde. Sie zeichnet das Coming-of-Age eines Teenagers aus Niederbayern nach, der ein Star werden wollte und wurde, sich im Laufe seines Lebens immer wieder neu erfand und sich zuletzt unter dem selbst gewählten Namen Lana Kaiser als trans Frau sichtbar machte. Lana Kaisers Leben wird aus der Perspektive von Familie und Wegbegleiter:innen wie Olivia Jones und Gracia Baur erzählt sowie von Entertainment-Größen wie Riccardo Simonetti und Lucy Diakovska eingeordnet. Die Serie taucht ein in die Welt eines Menschen, der selbstbewusst queer auftrat, gesellschaftliche Grenzen sprengte und bis heute Mut macht. Eine Geschichte, die bewegt und inspiriert.Love again - Jedes Ende ist ein Anfang (BR)Spielfilm, USA, Südkorea 2019 (103 Min.)Ab 1. August 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 7. August 2025 | 22:45 Uhr | BR FernsehenMit Anfang 30 steht Daphne (Shailene Woodley) vor den Scherben ihres bisherigen Lebens: Ihre Beziehung ist zerbrochen, der Job gekündigt, ein Neuanfang ungewiss. In der Hoffnung auf Klarheit zieht sie sich in das Poolhaus ihrer Halbschwester Billie zurück und beschließt, für sechs Monate auf Alkohol und Männer zu verzichten. Doch dann lernt sie Frank (Sebastian Stan) und Jack (Jamie Dornan) kennen. Beide fühlen sich zu Daphne hingezogen - und sie sich zu ihnen. Zwischen zarten Annäherungen, leidenschaftlichen Momenten und tiefen Selbstzweifeln taumelt Daphne durch ein Jahr voller emotionaler Umbrüche.Drake Doremus ("Like Crazy") inszenierte ein einfühlsames, attraktiv besetztes Liebesdrama über die schwierige Kunst, neu anzufangen. Deutsche ErstausstrahlungARD SommerKino: Und dann kam Dad (ARD Degeto Film)Spielfilm, USA, 2023 (90 Min.)Ab 2. August 2025 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 4. August 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteDer geschäftstüchtige Hotelmanager Sebastian (Sebastian Maniscalco), Sohn armer Einwanderer aus Sizilien, möchte die Künstlerin Ellie (Leslie Bibb) heiraten, die aus einer wohlhabenden Hotelierdynastie stammt. Zum Antrittsbesuch bei den schwerreichen Schwiegereltern Bill (David Rasche) und Tigger (Kim Cattrall) muss Sebastian seinen kleinbürgerlichen Dad mitnehmen. Der passionierte Friseur Salvo (Robert De Niro) lässt sich weder von der herrschaftlichen Sommerresidenz noch dem verschwenderischen Lebensstil der "Schwiegerleute" beeindrucken. Zum Leidwesen seines Sohnes, der Ellie einen Heiratsantrag machen möchte, scheint es der Senior darauf anzulegen, die Verbindung der ungleichen Familien zu torpedieren. Während Sebastian wutentbrannt mit seinem Dad bricht, erkennt ausgerechnet Ellie, was ihren Schwiegervater in spe einst zum Kindheitshelden ihres Zukünftigen gemacht hat.Y-Kollektiv (HR/SWR/Radio Bremen)Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.)Immer montags | für 24 Monate | in der ARD MediathekAb 4. August 2025: Drill auf hoher See - Als Marinesoldat auf der Gorch Fock (HR)Europa rüstet auf - und Deutschland setzt dabei auch auf seine Marine. Reporter Lukas Wiehler bekam exklusiv die Erlaubnis, an Bord des Schulungsschiffs Gorch Fock mitzusegeln. Er will hautnah erleben, was es in diesen Zeiten bedeutet, Marineoffizier bei der Bundeswehr zu werden. Zehn Tage verbringt er zwischen Drill, Gehorsam und Kameradschaft. Was sind das für junge Menschen, die sich bei der Marine ausbilden lassen? Wie gehen die Offiziersanwärter mit der wachsenden Kriegsgefahr um?Ab 11. August 2025: Alptraumjob ErzieherIn? Erschöpft in der Kita-Krise (SWR)Jede fünfte Erzieherin schmeißt hin. In kaum einer Berufsgruppe gibt es so viele Krankheitstage. Personalmangel, überfüllte Gruppen und noch mehr Stress sind die Folge. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen rund 400.000 Kita-Plätze. Das hat Folgen für die Wirtschaft, denn Eltern, die nicht arbeiten können, fehlen als Fachkräfte. Autorin Lisa Altmeier taucht ein in das chronische erschöpfte System namens Kita.Ab 18. August 2025: Y-History - Racial Profiling, hat das Tradition? (Radio Bremen)Die Polizei steht vermehrt wegen mutmaßlich rassistischer Verhaltensweisen in der Kritik - wehrt sich jedoch gegen Pauschalverurteilungen. Reporterin Celia Parbey, selbst Person of Color, kennt Racial Profiling durch die deutsche Polizei seit ihrer Kindheit und auch als Journalistin stößt sie immer wieder auf Fälle von Diskriminierung marginalisierter Gruppen. Fünf Jahre nach dem Beginn der Black-Lives-Matter-Bewegung stellt sie sich die Frage, inwiefern Rassismus in der Polizei historische Wurzeln hat.Ab 25. August 2025: Junge Schäfer - Zwischen Wolfsdrama und Wolle-Hype (SWR)Der 22-jährige Dominic Schäfer hat vor zwei Jahren in Wilsede eine Herde Heidschnucken übernommen. Klingt nach der Verwirklichung eines Aussteigertraums. Doch die Realität ist deutlich härter, nicht zuletzt wegen der Rückkehr der Wölfe in Deutschland. Autor Jakob Groth begleitet Schäferinnen und Schäfer wie Dominic und gibt Einblicke in deren nur scheinbar idyllischen Job und seine Herausforderungen.Mein Körper. Mein Herz. Jung, fit und doch gefährdet? (BR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 5. August 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 15. September 2025 | 22:50 Uhr | Das ErsteDas Herz ist der ungewöhnlichste Muskel unseres Körpers. Es arbeitet unermüdlich, beginnt im Mutterleib zu schlagen und kann sogar weitermachen, wenn das Gehirn schon aussetzt. Es schlägt zuverlässig, 24 Stunden am Tag, und besonders in jungen Jahren schenken wir ihm kaum Beachtung.Die Kardiologin Conchita Ruiz-Mohné erklärt, warum Frauenherzen anders sind als Männerherzen - wieso das zu gefährlich späten Diagnosen führen kann. Wie man bei einem Herzinfarkt schnell und richtig handelt, zeigt Sanitäterin Celine Kilian. Wichtiges Wissen, denn bei Herzinfarkten zählt jede Minute. Sie sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Betroffen sind davon zunehmend jüngere Menschen - insbesondere jüngere Männer unter 40. Ein großer Risikofaktor: Stress. Die Doku zeigt auch, wie man dem begegnen kann.Panorama: Zeit zu gehen? Deutschland, Syrien und Ich (NDR)Reportage, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 7. August 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 7. August 2025 | 21:45 Uhr | Das Erste"Ist es Zeit zu gehen?" Für den deutsch-syrischen Journalisten Sulaiman Tadmory eine hochaktuelle Frage - in doppelter Beziehung. Einerseits, weil sie für viele aus Syrien Geflüchtete bis zum Sturz des syrischen Diktators Assad undenkbar war, aber andererseits auch, weil die Kritik an Migration und Asyl in Deutschland massiv zugenommen hat.Zehn Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland begibt sich Sulaiman Tadmory - inzwischen deutscher Staatsbürger - auf eine persönliche Reise, um herauszufinden, ob er in Deutschland noch eine Zukunft hat und ob es sie in Syrien geben könnte. Gibt es für ihn hier zwischen wachsendem Rassismus und radikalen Rufen nach "Remigration" noch einen Platz? Existiert "sein" Syrien nach knapp 15 Jahren Krieg überhaupt noch?Money Maker: Sebastian Steinau - Luxus-Makler in NYC (WDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 12. August 2025 | für 3 Jahre | in der ARD MediathekVom Sauerland zum Luxus-Makler in New York City: Sebastian Steinau ist in einer mittelständischen Familie im Sauerland aufgewachsen. Zum Studium ging er nach London und für seine ersten Immobiliendeals in die Karibik. In New York wickelte er das größte private Immobiliengeschäft der US-Historie ab. Heute zählt ihn das Wall Street Journal zu den wichtigsten Maklern der Stadt. Steinau verkehrt auf Polo-Turnieren und Charity Galas von Milliardären - er hat es in die elitärsten Kreise geschafft. Doch gehört er hier wirklich dazu oder ist er ein Dienstleister?Der New Yorker Immobilienmarkt ist eine der schillerndsten Branchen der Welt. Sebastian Steinau hat es geschafft, sich in dieser Welt zu behaupten. Seine Konkurrenz ist vielzählig, Stillstand darf er sich nicht erlauben. Welche Qualitäten haben diesen Weg geebnet? Und welche Opfer musste er bringen?Helge Schneider - The Klimperclown (SWR/WDR)Dokumentarfilm (90 Min.)Ab 19. August 2025 | für 3 Monate | in der ARD MediathekDer kreative Allrounder Helge Schneider - Musiker, Komiker und Filmemacher - portraitiert sich zum 70. Geburtstag selbst: mit Originalaufnahmen, Sketchen und Musikclips - ganz ohne Kommentare Dritter. Statt einer chronologischen Biografie entsteht ein bunter, skurriler und auch ehrlicher Einblick in sein künstlerisches Universum. Ein Film über einen unkonventionellen Künstler - persönlich, schräg und ganz Helge.Kroymann (ARD Degeto Film/SWR/WDR/Radio Bremen)Comedy (4 x 30 Min.)Ab 22. August 2025| in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 22. August 2025 | 23:55 Uhr | Das ErsteVier Jahrzehnte an Kabarett und TV sind genug: Maren Kroymann möchte Realitystar werden! Was bringt Follower, Reichweite und Teenager-Gekreische? Ihre Mentorin Natascha Ochsenknecht schickt die Auszubildende auf Erkundung. Jetzt beginnt eine harte Tour! Auf ihrem Weg zum Reality-Diplom kennt Maren jedoch keinen Schmerz. Um ihre Rivalin Annette Frier zu schlagen, folgt sie einem wichtigen Advice von Coach Natascha: Wenn du das Gefühl hast, du übertreibst, leg besser noch 'ne Schippe drauf.In den neuen Folgen von "Kroymann" geben sich Realitystars wie Max Bornmann, Filip Pavlovic, Cecilia Asoro, Fabio Knez oder Jolina Mennen ebenso wie die Schauspielkolleg:innen Annette Frier, Cordula Stratmann, Diana Amft, Julius Feldmeier, Helge Mark Lodder, Banafshe Hourmazdi oder Paula Essam u.v.m. die Ehre!Weltspiegel-Doku: Niederlande ungefiltert - Wer seid ihr wirklich? (WDR)Dokumentation (45 Min.)Ab 24. August 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 24. August 2025 | 18:30 Uhr | Das ErsteMillionen Deutsche machen jedes Jahr Urlaub in den Niederlanden: schöne Küsten, lebhafte und malerische Innenstädte, windgeprägte Landschaften. Die Menschen dort sind nett, offen und unkompliziert, so das Bild das vieler Deutscher. "Lange war mein Eindruck, dass das, was aus den Niederlanden zu uns rüberschwappt, bunt, neuartig und manchmal etwas verrückt ist", sagt ARD-Korrespondent Tobias Reckmann. Aber: Bei der letzten Parlamentswahl haben 26 Prozent der Niederländer rechtspopulistische Parteien gewählt, besonders viele die Partei von Geert Wilders. Sind unsere Nachbarn also gar nicht so bunt und tolerant? Wie ticken sie wirklich? Die Doku verlässt die Touristenpfade, hinterfragt Klischees und entdeckt ein Land und seine Menschen, die uns vermeintlich so vertraut - und doch so anders - sind.ARD Crime Time: Lady Kalaschnikow - Die Klingel-Mafia (SWR)Doku-Reihe (3 x 30 Min.)Ab 27. August 2025 | in der ARD MediathekZwei grausame Morde führen die Ermittler im Sommer 1997 in die Welt der Zeitschriften Abo-Abzocke: Ein Drückerboss wird tot in seinem Haus in Aalen aufgefunden, ein junger Abo-Werber über Stunden gefoltert und im Wald vergraben. Die ehemalige Pornodarstellerin Lady Kalaschnikow zählt zu den Verdächtigen.Die Doku-Serie gibt Einblick in das brutale System der Drückerkolonnen in den 1990er-Jahren, das an moderne Sklaverei und Mafiamethoden erinnert. Ein Geschäft um Geld, Macht und Menschenhandel. Das System hat sich verändert, aber einige der Firmen sind bis heute aktiv und nutzen die Not und Gutgläubigkeit von Menschen weiter aus.Der talentierte Mr. Felinton (MDR)Kultur-Doku, Deutschland 2025 (70 Min.)Ab 28. August 2025 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 28. August 2025 | 22:40 Uhr | MDR FernsehenDie beiden Filmstudenten Moritz und Julius aus Berlin wollen ihren Abschlussfilm "Butty" - ein Animationsfilm über einen kleinen Roboter - bei Filmfestivals einreichen. Doch dann müssen sie feststellen, dass das schon jemand getan hat. Ein gewisser Samuel Felinton aus den USA hat sich ihren Film geschnappt, die Credits geändert und damit sogar schon Preise gewonnen. Er spricht in US-Talkshows über sein "Meisterwerk" und schafft es sogar bis zur Oscar-Nominierung. Die beiden sind schockiert und wütend. Sie wollen Felinton finden und ihn zur Rede stellen. Es beginnt eine detektivische Suche und eine Reise in die USA.City of Love (SWR/HR)Reise-Dating-Show (4 Episoden)Ab 29. August 2025 | in der ARD MediathekIn der neuen Dating-Show "City of Love" lernen sich pro Folge zwei mal zwei Singles bei einem Städtetrip in Deutschland kennen. Es geht durch Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart. Bei einer Rikscha-Tour erleben die Teilnehmenden die Stadt einen Tag lang gemeinsam und müssen verschiedene Challenges zusammen bestehen. Dabei kommen sie sich näher. Am Ende entscheidet sich: Sehen sie sich wieder oder gehen sie getrennte Wege? Moderatorin Lola Weippert fungiert dabei als Liebes-Amor: Sie bringt die Paare zusammen, ist über ein Tablet zugeschaltet und kommentiert das Geschehen.Young Adventurers: Tansania - Mit dem Rucksack in Ostafrika (NDR)Reise-Doku (60 Min.)Ab 30. August 2025 | in der ARD MediathekReporter Tom Schachtsiek reist mit dem Rucksack nach Tansania - in ein Land, das weit mehr bietet als nur Safari-Rundfahrten. Es sind die weniger bekannten, aber umso authentischeren Eindrücke, die seinen Film auszeichnen: eine chaotische Zugfahrt, Einblicke in die Lebensweise der Hazabe als Jäger und Sammler oder ein Treffen mit mutigen jungen Basketballtalenten in Arusha - Begegnungen mit Menschen, die ihre Traditionen bewahren, sich den Herausforderungen einer modernen Gesellschaft stellen und trotz aller Widrigkeiten ihren eigenen Weg finden. Dieser Film feiert Tansania in seiner ganzen Vielfalt.ardmediathek.dePressekontakt:Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deFotos bei ard-foto.de und br-foto.deEine fortlaufend aktualisierte Version des Newsletters finden Sie im ARD Presseservice: https://presse.daserste.de/Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6069820