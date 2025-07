Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Italien begibt eine inflationsindexierte Staatsanleihe (ISIN IT0005657348/ WKN A4EDF4) in Höhe von 3 Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 15.08.2031 werde ein variabler, inflationsgebundener (Referenz: BTP indicizzato all'inflazione) Zinssatz ausgezahlt, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung finde am 15.08.2025 statt. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Standard & Poor's habe Italien im Juli ein Rating von BBB+ zugewiesen. (Bonds weekly Ausgabe vom 03.07.2025) (04.07.2025/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...