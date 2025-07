Gold bleibt auch in dieser Woche ein gefragtes Thema an den Finanzmärkten. In einem von fiskalischen Risiken und internationalen Spannungen geprägten Umfeld verzeichnet der Goldpreis eine positive Wochenbilanz. Aktuell steht ein Plus von 2,0?% zu Buche. Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, einer wachsenden Staatsverschuldung in den USA und einem schwächelnden Dollar stützt die Nachfrage ...

